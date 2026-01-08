بررسی مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برای بررسی مشکلات چند واحد تولیدی موجود در منطقه، از این واحدها بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، در جریان این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن حضور در خطوط تولید و گفتوگو با مدیران واحدها از نزدیک در جریان روند فعالیتها، ظرفیتها و چالشهای این واحدها قرار گرفت.
مصطفی طاعتیمقدم در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، توسعه زیرساختهای صنعتی و رفع موانع تولید را از اولویتهای اصلی سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد.
همچنین برخی تولیدکنندگان حاضر در شهرک صنعتی به بیان دیدگاهها و نیازهای خود پرداختند که مقرر شد در دستور کار معاونت اقتصادی سازمان قرار گیرد.