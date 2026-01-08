بررسی مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا از رشت، در جریان این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن حضور در خطوط تولید و گفت‌و‌گو با مدیران واحد‌ها از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های این واحد‌ها قرار گرفت.

مصطفی طاعتی‌مقدم در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و رفع موانع تولید را از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد.

همچنین برخی تولیدکنندگان حاضر در شهرک صنعتی به بیان دیدگاه‌ها و نیاز‌های خود پرداختند که مقرر شد در دستور کار معاونت اقتصادی سازمان قرار گیرد.

