خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی
کد خبر : 1739127
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برای بررسی مشکلات چند واحد تولیدی موجود در منطقه، از این واحدها بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، در جریان این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن حضور در خطوط تولید و گفت‌و‌گو با مدیران واحد‌ها از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های این واحد‌ها قرار گرفت.

مصطفی طاعتی‌مقدم در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و رفع موانع تولید را از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد. 

همچنین برخی تولیدکنندگان حاضر در شهرک صنعتی به بیان دیدگاه‌ها و نیاز‌های خود پرداختند که مقرر شد در دستور کار معاونت اقتصادی سازمان قرار گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی