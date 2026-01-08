خبرگزاری کار ایران
بیش از ۵ تُن برنج احتکارشده در شهر وردنجان چهارمحال و بختیاری کشف شد

مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بن گفت: مأموران مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در نظارت از فروشگاه ها موفق به کشف و ضبط ۵۰۸۰ کیلوگرم برنج احتکارشده در یک انبار خانگی در شهر وردنجان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مختاریان با تأکید بر تداوم نظارت‌ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هرگونه احتکار و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، به‌عنوان اقدامی علیه حقوق عمومی تلقی می‌شود و با آن برخورد قانونی و جدی خواهد شد. نظارت‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود:پس از شناسایی انبار، برنج‌های کشف‌شده طبق ضوابط قانونی ضبط و پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع شد. 

مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بن از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف در حوزه توزیع کالاهای اساسی، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند.

