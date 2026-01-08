دستگاه قضایی برای حل مشکلات بازار میوه تربار ساری ورود کرد

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی صبح پنجشنبه در بازدید از میدان میوه و تره بار ساری با اشاره به مراجعات مکرر صاحبان حجره در میدان میوه و تره بار ساری و وجود پاره‌ای مشکلات و اختلافات در این واحد صنفی، افزود: دستگاه قضائی استان با توجه به اهمیت موضوع و تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی در این خصوص به موضوع ورود کرده و در این راستا بازدید از محل صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در پی برگزاری جلسه با اعضای هیأت مدیره میدان میوه و تره بار ساری و استماع سخنان و مشکلات اعضای هیأت مدیره و صاحبان حجره، مقرر شد پرونده‌های مرتبط با میدان میوه و تره بار ساری با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و این اطمینان را به اعضای این واحدهای صنفی می‌دهیم که با توجه به مستندات موجود، محتویات پرونده و دفاعیات طرفین، تصمیمی عادلانه و در چهارچوب قانون اتخاذ و حقی از هیچ فردی ضایع نشود.

پوریانی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در راه عبور و مرور و همچنین دوربرگردان موجود در این مسیر، تصریح کرد: با توجه به بروز حوادث متعدد و متأسفانه فوت تعدادی از افراد در حوادث جاده‌ای این مسیر، مشکل موجود با حضور مدیرکل راهداری استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد موضوع به شکل تخصصی در شورای ترافیک مطرح و تصمیمات اساسی در این راستا اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: قطعاً با بررسی تخصصی و کارشناسی موضوع و در صورت نیاز با صدور دستور قضائی از سوی دادستان مرکز مازندران از وقوع حوادث و تصادفات در این خصوص پیشگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این بازدید اظهار کرد: در راستای احیای حقوق عامه، ضمن حضور در محل جدید میدان میوه و تره بار ساری مشکلات موجود مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه دعاوی حقوقی و کیفری به دلیل مماشات و سهل انگاری مدیران سابق این میدان بار در محاکم قضائی استان مطرح و منجر به تشکیل پرونده شده است، ادامه داد: به همه افرادی که در قالب شرکت، کار جمعی انجام می‌دهند تاکید می‌کنم مدیرانی انتخاب کنند که دلسوز سهامداران باشند و در راستای منافع سهامداران حرکت کنند؛ مبادا کاری کنند که بر اساس قانون تحت تعقیب قرار گیرند.

دادستان مرکز مازندران افزود: اگر در رسیدگی‌های قضائی، وجود دلایلی مبنی بر نقش مدیران سابق این مجموعه در مشکلات موجود احراز شود، با توجه به متضرر شدن تعداد زیادی از سهامداران، قطعاً برخورد قاطع و قانونی از سوی دستگاه قضائی با متخلفین صورت خواهد گرفت.

عالیشاه همچنین با اشاره به تعبیه و نصب کیوسک توسط تعدادی از باربری‌ها در حوالی میدان بار ساری گفت: باربری باید در قالب یک مجموعه شرکتی ثبت شود، محل فعالیت باربری نیز باید مشخص باشد که پیگیری قضائی لازم در خصوص این موارد در حال انجام است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و معاونین قضائی دادگستری مازندران نیز در این بازدید رئیس کل دادگستری مازندران را همراهی کردند.

