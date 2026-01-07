تقویت تولید، اقتصاد پایدار و امنیت غذایی اولویت ماست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کیوان حسن‌پور عصر امروز در جلسه معارفه خود با تأکید بر جایگاه اتحادیه‌ها، نخبگان کشاورزی، اصناف، باغداران، دامداران، مرغداران و تعاونی‌های روستایی، گفت: تعاون روستایی استان قزوین با سرمایه انسانی توانمند خود می‌تواند نقش کلیدی در امنیت غذایی و زنجیره ارزش ایفا کند.

وی افزود: جهاد کشاورزی راهبر و تعاون روستایی بازوی اجرایی این حوزه است و ما باید با شایستگی، خدمات مؤثر و گسترده‌ای به مردم ارائه کنیم. در این مسیر، توجه به تولید، بازار، مصرف، عرضه و تقاضا ضرورت دارد.

مدیر جدید تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به برنامه توسعه هفتم گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند که تعاونی‌ها سرمایه‌گذاری برای تولید هستند. بنابراین، هدف ما در استان قزوین ایجاد اقتصاد و اشتغال پایدار است.

حسن‌پور ادامه داد: لازم است تولید را تقویت کنیم، الگوی کشت را بهینه و تغییر دهیم و تولیدات با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. همچنین، روستا بازار اهداف متعددی را دنبال می‌کند و می‌تواند در تحقق این اهداف نقش مؤثر داشته باشد.

وی تاکید کرد: اقتصاد باید از داخل تقویت شود. اگر به دنبال اقتصادی پویا و پایدار هستیم، تعاون روستایی با تقویت تشکل‌های خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و چالش‌های اشتغال‌زایی را حل کند.

مدیر جدید تعاون روستایی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: استان قزوین با پتانسیل و ظرفیت بالایی در حوزه‌های دام، طیور و آبزیان، می‌تواند تولیدات اثرگذاری داشته باشد و تعاون روستایی باید این ظرفیت‌ها را به بهترین نحو مدیریت و حمایت کند.

