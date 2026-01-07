استان قزوین 121 هزار تن ظرفیت انبارسازی کالاهای اساسی دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرهاد نیاری عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه انبارداری و شبکه توزیع، گفت: استان قزوین بیش از 121 هزار تن ظرفیت انباری دارد که می‌تواند نقش کلیدی در تأمین، ذخیره‌سازی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.

وی افزود: شبکه تعاون روستایی استان قزوین از نظر بازرگانی، توسعه، تقویت و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و توزیعی، جایگاه بسیار مهمی دارد و توانمندی این شبکه باعث شده استان در سطح کشور به‌عنوان یکی از پیشگامان در مدیریت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناخته شود.

نیاری با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود گفت: انبارهای استان نه تنها در ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، بلکه در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، مدیریت قیمت و توزیع مناسب کالاها نقش حیاتی دارند و می‌توانند به کاهش نوسانات قیمت و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان کمک کنند.

وی همچنین افزود: تقویت شبکه تعاون روستایی و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی، همراه با هماهنگی میان تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، زمینه را برای اجرای موفق سیاست‌های حمایتی دولت فراهم می‌کند و استان قزوین با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه و ساختار منظم شبکه تعاون، می‌تواند الگوی عملیاتی موفق برای سایر استان‌ها باشد.

نیاری در پایان تصریح کرد: اهمیت شبکه تعاون روستایی فراتر از یک ساختار اداری است و به‌عنوان بازوی اصلی حمایت از کشاورز، تولیدکننده و بازار، نقش محوری در توسعه اقتصادی و امنیت غذایی استان ایفا می‌کند و همکاری و مشارکت فعال همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها می‌تواند این نقش را پررنگ‌تر کند.

