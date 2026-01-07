خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عملکرد و بازرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:

استان قزوین 121 هزار تن ظرفیت انبارسازی کالاهای اساسی دارد

استان قزوین 121 هزار تن ظرفیت انبارسازی کالاهای اساسی دارد
کد خبر : 1738941
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی، مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: استان قزوین بیش از 121 هزار تن ظرفیت انباری دارد که می‌تواند نقش کلیدی در تأمین، ذخیره‌سازی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرهاد نیاری عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه انبارداری و شبکه توزیع، گفت: استان قزوین بیش از 121 هزار تن ظرفیت انباری دارد که می‌تواند نقش کلیدی در تأمین، ذخیره‌سازی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.

وی افزود: شبکه تعاون روستایی استان قزوین از نظر بازرگانی، توسعه، تقویت و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و توزیعی، جایگاه بسیار مهمی دارد و توانمندی این شبکه باعث شده استان در سطح کشور به‌عنوان یکی از پیشگامان در مدیریت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناخته شود.

نیاری با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود گفت: انبارهای استان نه تنها در ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، بلکه در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، مدیریت قیمت و توزیع مناسب کالاها نقش حیاتی دارند و می‌توانند به کاهش نوسانات قیمت و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان کمک کنند.

وی همچنین افزود: تقویت شبکه تعاون روستایی و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی، همراه با هماهنگی میان تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، زمینه را برای اجرای موفق سیاست‌های حمایتی دولت فراهم می‌کند و استان قزوین با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه و ساختار منظم شبکه تعاون، می‌تواند الگوی عملیاتی موفق برای سایر استان‌ها باشد.

نیاری در پایان تصریح کرد: اهمیت شبکه تعاون روستایی فراتر از یک ساختار اداری است و به‌عنوان بازوی اصلی حمایت از کشاورز، تولیدکننده و بازار، نقش محوری در توسعه اقتصادی و امنیت غذایی استان ایفا می‌کند و همکاری و مشارکت فعال همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها می‌تواند این نقش را پررنگ‌تر کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی