مدیر تعاون روستایی استان در جمع خبرنگاران عنوان کرد:
خرید و توزیع برنج وارداتی به استان مرکزی با ورود تعاون روستایی
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی به دستور و تاکیدات استاندار استان در رابطه با ورود مجموعه تعاون روستایی به خرید و توزیع برنج وارداتی اشاره کرده و گفت: در راستای کمک به معیشت مردم و افزایش عملکرد بازرگانی شبکه، با مساعدت استانداری، تعاون روستایی اقدام به خرید برنج وارداتی و توزیع گسترده در استان میکند.
به گزارش ایلنا، جواد ملکی در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در جمع خبرنگاران واصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: در حوزه مدیریتی تعاون روستایی این استان هماهنگیهای لازم در راستای خرید برنج وارداتی به صورت مستقیم از مبداء یکی از استانهای مرزی انجام شده است.
وی به حجم واردات و توزیع برنج خارجی در مرحله نخست اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: میزان واردات و توزیع برنج توسط از سوی تعاون روستایی استان مرکزی در این مرحله تا سقف 500 تن است. بعد از انجام هماهنگیهای بین استانی، این اقدام به سرعت انجام خواهد شد و برنجها به استان وارد میشود.
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اظهار داشت: توسعه و تقویت ظرفیت صادرات و واردات در شبکه تعاون روستایی یکی از مقولههای مهم بازرگانی در حوزه تعاون روستایی استان مرکزی است که میتواند تأثیرات بسیار مثبتی در معیشت خانواده و اعضاء شرکتهای تعاونی و همچنین رشد این مجموعه داشته باشد.