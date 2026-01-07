خرید و توزیع برنج وارداتی به استان مرکزی با ورود تعاون روستایی

به گزارش ایلنا، جواد ملکی در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در جمع خبرنگاران واصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در حوزه مدیریتی تعاون روستایی این استان هماهنگی‌های لازم در راستای خرید برنج وارداتی به صورت مستقیم از مبداء یکی از استان‌های مرزی انجام شده است.

وی به حجم واردات و توزیع برنج خارجی در مرحله نخست اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: میزان واردات و توزیع برنج توسط از سوی تعاون روستایی استان مرکزی در این مرحله تا سقف 500 تن است. بعد از انجام هماهنگی‌های بین استانی، این اقدام به سرعت انجام خواهد شد و برنج‌ها به استان وارد می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اظهار داشت: توسعه و تقویت ظرفیت صادرات و واردات در شبکه تعاون روستایی یکی از مقوله‌های مهم بازرگانی در حوزه تعاون روستایی استان مرکزی است که می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی در معیشت خانواده و اعضاء شرکت‌های تعاونی و همچنین رشد این مجموعه داشته باشد.

