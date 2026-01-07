خبرگزاری کار ایران
انبار ۴۰ تن مرغ احتکارشده در سردخانه ایوان لو رفت

انبار ۴۰ تن مرغ احتکارشده در سردخانه ایوان لو رفت
در پی بازدید بعمل آمده از سردخانه سپید مرغ مانشت، ۴۰هزار کلیو مرغ احتکار شده کشف شد.

به گزارش ایلنا از ایلام، ستاد تنظیم بازار ایوان اعلام کرد:  در جریان بازرسی‌های ستاد تنظیم بازار از سردخانه کشتارگاه سپید مرغ مانشت در شهرستان ایوان، ۴۰ تن مرغ منجمد که بدون ثبت در شبکه رسمی توزیع و با هدف ایجاد اخلال در بازار نگهداری شده بود، کشف و ضبط شد.

این ستاد اعلام کرد: با تلاش اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان ایوان، مأموران نظارتی در بازرسی از سردخانه کشتارگاه سپید مرغ مانشت موفق به کشف ۴۰ تن مرغ منجمد احتکارشده شدند. بررسی‌ها نشان داد این محموله بدون ثبت در شبکه توزیع رسمی نگهداری شده و هدف از انبار کردن آن، ایجاد اختلال در بازار و برهم زدن تعادل عرضه بوده است.

به گفته مسئولان، این محموله پس از طی مراحل قانونی وارد شبکه رسمی توزیع شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

همچنین تأکید شد که برخورد با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و تخلف در عرضه اقلام اساسی با جدیت ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های نظارتی به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند.

