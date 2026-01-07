خبرگزاری کار ایران
استاندار فارس در جمع اعضای هیئت‌رئیسه شهر سلامت:

شهر سلامت شیراز می تواند از ارکان سند توسعه گردشگری فارس در حوزه تورسیم درمانی باشد

شهر سلامت شیراز می تواند از ارکان سند توسعه گردشگری فارس در حوزه تورسیم درمانی باشد
استاندار فارس گفت: نخستین گام در ارزیابی هر پروژه، بررسی توجیه و صرفه اقتصادی آن است و طرح «شهر سلامت» نیز باید از این منظر به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جمع اعضای هیئت‌رئیسه شهر بین‌المللی سلامت با تأکید بر اهمیت اقتصادی‌ بودن طرح‌های سرمایه‌گذاری افزود:  این پروژه نیازمند ارائه پروپوزالی به‌روز، شفاف و روشن است تا بتواند توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند؛ چرا که در شرایط وجود ابهام و تردید، امکان جذب سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.

استاندار فارس با اشاره به تجربیات موفق فارس در جذب سرمایه‌گذاری اعلام کرد: در صورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و همچنین شفاف شدن شرایط، سرمایه‌گذاری در شهر سلامت شیراز نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

امیری با دسته‌بندی مسئولیت‌ها در سه سطح ملی، استانی و سرمایه‌گذاری تشریح کرد: بخشی از امور، از جمله هماهنگی با وزارت بهداشت و انتقال اعتبارات، نیازمند پیگیری در سطح دولت و وزارتخانه‌هاست؛ بخشی دیگر به زیرساخت‌ها و امور سخت‌افزاری مربوط می‌شود که مدیران استانی باید با جدیت آن را دنبال کنند؛ و بخش سوم، جذب و اقناع سرمایه‌گذاران است که تحقق آن مستلزم ارائه طرحی اقتصادی، شفاف و سودآور خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق در رفع موانع پروژه‌هایی همچون بیمارستان پیوند اعضا و شرکت کربنات سدیم فیروزآباد، پیروی از همین الگو مدیریتی را برای حل مسائل شهر سلامت مفید دانست و تأکید کرد: در اولین فرصت، نشستی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در محل پروژه برگزار شود تا ضمن تعیین دقیق مسئولیت‌ها، مسیر اجرا شتاب گیرد و زمینه تحقق اهداف این طرح فراهم آید.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم جانمایی شهر سلامت در سند جامع گردشگری استان تأکید کرد و گفت: این پروژه باید به‌عنوان یکی از محورهای توسعه گردشگری سلامت در این سند، که محور اصلی توسعه استان خواهد بود، لحاظ شود.

در این دیدار و پیش از سخنان استاندار هادی منصوری و سعید مصفا مدیران عامل و خلیل رضائیان، عبدالحمید معافیان و مسعود رضایی اعضای هیئت رئیسه شهر سلامت به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود در خصوص روند این پروژه پرداختند.

