مدیرعامل بانک مسکن کشور:
۱۴ هزار واحد مسکونی روی ریل تأمین مالی بانک مسکن در هرمزگان +فیلم
مدیرعامل بانک مسکن کشور با اعلام پیشرفت چشمگیر پروژههای نهضت ملی مسکن در هرمزگان گفت: با تخصیص هزاران میلیارد تومان اعتبار و آغاز واگذاری واحدها، بانک مسکن نقش محوری خود را در خانهدار شدن متقاضیان این استان ایفا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن کشور، در بازدید از پروژه ۶۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن در بندرعباس، ضمن قدردانی از مردم هرمزگان برای میزبانی گرم، با اشاره به همزمانی این سفر با هشتاد و هفتمین سالگرد تأسیس بانک مسکن، اظهار کرد: بانک مسکن در بیش از هشت دهه فعالیت خود، نقش بیبدیلی در تأمین مالی بخش مسکن کشور ایفا کرده و امروز نیز یکی از بازوهای اصلی اجرای نهضت ملی مسکن به شمار میرود.
وی با تشریح عملکرد بانک مسکن در سطح ملی گفت: در قالب نهضت ملی مسکن، بانک مسکن قرارداد تأمین مالی ۳۸۵ هزار واحد مسکونی را در کشور بر عهده دارد که رقم بسیار قابل توجهی است. از این میزان، حدود ۱۸۰ هزار واحد مشمول تأمین مالی مستقیم بانک هستند که تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار واحد تکمیل، واگذار و به بهرهبرداری رسیده و هماکنون خانوادهها در این واحدها سکونت دارند.
خورسندیان افزود: تاکنون حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از تعهدات مالی بانک در این پروژهها پرداخت شده و با ادامه همین روند، امیدواریم تمامی تعهدات پیشبینیشده در قراردادها بهطور کامل محقق شود.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به عملکرد این بانک در استان هرمزگان تصریح کرد: در این استان، قرارداد ساخت و تأمین مالی ۱۴ هزار واحد مسکونی منعقد شده که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار واحد در قالب پروژههای حمایتی و با واگذاری زمین ۹۹ ساله دولتی اجرا میشود.
وی ادامه داد: از مجموع واحدهای حمایتی، ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مربوط به پروژههای بنیاد مسکن است که خوشبختانه روند اجرای آنها مطلوب ارزیابی میشود.
خورسندیان مجموع اعتبار تخصیصیافته به پروژههای نهضت ملی مسکن در هرمزگان را حدود ۷ همت اعلام کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد این اعتبار معادل حدود ۴.۵ همت پرداخت شده و مابقی نیز بهتدریج و مطابق پیشرفت پروژهها تخصیص خواهد یافت.
وی با اشاره به آغاز واگذاری برخی واحدها خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در استان هرمزگان وارد مرحله فروش اقساطی شده که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، روندی مناسب و امیدوارکننده است.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان تأکید کرد: بانک مسکن با تمام ظرفیت خود متعهد به انجام کامل تعهداتش در نهضت ملی مسکن، چه در استان هرمزگان و چه در سطح کشور است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.