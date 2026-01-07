به گزارش ایلنا، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در دیدار با معاون برنامه‌ریزی و مدیریت مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با تأکید بر ضرورت توسعه مدارس سمپاد مهارتی در این استان اظهار کرد: ایجاد و گسترش این مدارس، فرصت تحصیل هدفمند را برای دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به حوزه‌های مهارتی فراهم می‌کند و زمینه‌ساز تربیت نیروهای توانمند، خلاق و کارآمد برای آینده کشور خواهد بود.

وی با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در ارتقای کیفیت نظام آموزشی افزود: دانش‌آموزان سمپاد مهارتی در کنار آموزش‌های نظری، از آموزش‌های عملی، کارگاهی و پروژه‌محور بهره‌مند می‌شوند که این رویکرد، آنان را برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و ورود مؤثر به عرصه اشتغال آماده می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به عملکرد موفق مدارس سمپاد استان گفت: دانش‌آموزان سمپاد البرز طی سال‌های گذشته در المپیادهای علمی، جشنواره‌ها و رویدادهای علمی و فرهنگی ملی، موفق به کسب رتبه‌ها و مدال‌های ارزشمند شده‌اند که این دستاوردها نشان‌دهنده سطح بالای آموزش و توانمندی دانش‌آموزان این مدارس است.

شعبانی با بیان اینکه فعالیت مدارس سمپاد در چارچوب سیاست‌های کلان آموزش و پرورش کشور ساماندهی شده است، تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی و پرورشی این مدارس مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیانیه گام دوم انقلاب و ساحت‌های شش‌گانه نظام تعلیم و تربیت طراحی و اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان به‌صورت متوازن در ابعاد علمی، مهارتی، اخلاقی و فرهنگی رشد کنند.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارتی در مدارس سمپاد محدود به فضای کلاس درس نیست و دانش‌آموزان در قالب فعالیت‌های عملی، کارگاه‌ها و پروژه‌های گروهی، مهارت حل مسئله و مواجهه با چالش‌های واقعی را تجربه می‌کنند؛ امری که آنان را از آموزش صرفاً نظری فراتر می‌برد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر نقش سمپادهای مهارتی در پاسخ به نیازهای روز جامعه گفت: توسعه این مدارس می‌تواند به گسترش رشته‌های نوین و مورد نیاز بازار کار کمک کند و دانش‌آموزان را به مهارت‌های کاربردی و تخصصی مجهز سازد؛ موضوعی که در شرایط کنونی، اهمیت راهبردی دارد.

شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: با تقویت سمپادهای مهارتی و همکاری همه ارکان آموزش و پرورش، می‌توان بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان فراهم کرد و شاهد افتخارآفرینی بیشتر آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بود.

