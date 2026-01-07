خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش البرز:

توسعه سمپادهای مهارتی، سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده آموزش کشور است

توسعه سمپادهای مهارتی، سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده آموزش کشور است
کد خبر : 1738850
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: گسترش مدارس سمپاد مهارتی، مسیری هدفمند برای شناسایی استعدادها، تربیت نیروی متخصص و پیوند آموزش با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار است.

به گزارش ایلنا، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در دیدار با معاون برنامه‌ریزی و مدیریت مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با تأکید بر ضرورت توسعه مدارس سمپاد مهارتی در این استان اظهار کرد: ایجاد و گسترش این مدارس، فرصت تحصیل هدفمند را برای دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به حوزه‌های مهارتی فراهم می‌کند و زمینه‌ساز تربیت نیروهای توانمند، خلاق و کارآمد برای آینده کشور خواهد بود.

وی با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در ارتقای کیفیت نظام آموزشی افزود: دانش‌آموزان سمپاد مهارتی در کنار آموزش‌های نظری، از آموزش‌های عملی، کارگاهی و پروژه‌محور بهره‌مند می‌شوند که این رویکرد، آنان را برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و ورود مؤثر به عرصه اشتغال آماده می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به عملکرد موفق مدارس سمپاد استان گفت: دانش‌آموزان سمپاد البرز طی سال‌های گذشته در المپیادهای علمی، جشنواره‌ها و رویدادهای علمی و فرهنگی ملی، موفق به کسب رتبه‌ها و مدال‌های ارزشمند شده‌اند که این دستاوردها نشان‌دهنده سطح بالای آموزش و توانمندی دانش‌آموزان این مدارس است.

شعبانی با بیان اینکه فعالیت مدارس سمپاد در چارچوب سیاست‌های کلان آموزش و پرورش کشور ساماندهی شده است، تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی و پرورشی این مدارس مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیانیه گام دوم انقلاب و ساحت‌های شش‌گانه نظام تعلیم و تربیت طراحی و اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان به‌صورت متوازن در ابعاد علمی، مهارتی، اخلاقی و فرهنگی رشد کنند.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارتی در مدارس سمپاد محدود به فضای کلاس درس نیست و دانش‌آموزان در قالب فعالیت‌های عملی، کارگاه‌ها و پروژه‌های گروهی، مهارت حل مسئله و مواجهه با چالش‌های واقعی را تجربه می‌کنند؛ امری که آنان را از آموزش صرفاً نظری فراتر می‌برد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر نقش سمپادهای مهارتی در پاسخ به نیازهای روز جامعه گفت: توسعه این مدارس می‌تواند به گسترش رشته‌های نوین و مورد نیاز بازار کار کمک کند و دانش‌آموزان را به مهارت‌های کاربردی و تخصصی مجهز سازد؛ موضوعی که در شرایط کنونی، اهمیت راهبردی دارد.

شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: با تقویت سمپادهای مهارتی و همکاری همه ارکان آموزش و پرورش، می‌توان بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان فراهم کرد و شاهد افتخارآفرینی بیشتر آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی