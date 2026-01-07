به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دیدار با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست استان هرمزگان، ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری کنشگران این عرصه، مشارکت مردمی را یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد.

شینا انصاری عصر سه‌شنبه در جمع تشکل‌های زیست‌محیطی استان با ابراز خرسندی از حضور در میان فعالان این حوزه اظهار داشت: حضور افراد آگاه، مسئولیت‌پذیر و مطالبه‌گر در هرمزگان، ظرفیتی ارزشمند برای صیانت از محیط زیست استان است و می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌ها را به سمت پایداری سوق دهد.

وی با اشاره به رویکرد محیط‌زیستی مدیریت ارشد استان افزود: در جلسه شورای اداری استان، بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده از سوی استاندار هرمزگان معطوف به مسائل محیط زیستی بود که این نگاه، زمینه‌ساز هم‌راستایی توسعه با الزامات زیست‌محیطی خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان تصریح کرد: همکاری و مطالبه‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف این حوزه ایفا کند. از مدیران استانی خواسته‌ایم ارتباط مستمر و مؤثری با تشکل‌ها برقرار کرده و مطالبات آنها را با دقت دنبال کنند.

انصاری با تأکید بر اینکه نگاه سازمان به فعالیت سمن‌ها تشریفاتی نیست، گفت: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم و نهادهای مدنی امکان‌پذیر نیست. حضور تشکل‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرا برای ما یک ضرورت جدی است.

وی نقش تشکل‌های زیست‌محیطی را به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و مردم مهم ارزیابی کرد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست با سابقه‌ای طولانی در تعامل با نهادهای مدنی، آماده تقویت این ارتباط است. آموزش و فرهنگ‌سازی به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که تشکل‌ها می‌توانند در آن اثرگذار باشند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از سازمان‌های مردم‌نهاد خواست ضمن نقد و مطالبه‌گری، با ارائه راهکارهای اجرایی در حل مسائل زیست‌محیطی استان مشارکت فعال داشته باشند و خاطرنشان کرد: نمونه‌هایی از اقدامات نوآورانه در حوزه گردشگری پایدار، از جمله در جزیره هرمز، نشان می‌دهد که با نگاه علمی و مردمی می‌توان به بهبود وضعیت اکولوژیکی منطقه کمک کرد.

انصاری در پایان تأکید کرد: درِ سازمان حفاظت محیط زیست همواره به روی تشکل‌ها باز است و برگزاری نشست‌های مستمر با نمایندگان سمن‌ها ادامه خواهد داشت. امیدواریم با همدلی و همراهی، گام‌های مؤثری برای به‌زیستی سرزمین عزیزمان برداریم.

