شهردار اراک:
قرارداد خرید 20 دستگاه اتوبوس برقی جدید در اراک منعقد شد
شهردار اراک گفت: قرارداد خرید 20 دستگاه اتوبوس برقی با قیمت قبلی برای این شهر منعقد شده و قرار است 12 دستگاه آن به زودی به ناوگان حمل و نقل اراک اضافه شود. این اقدام در کنار 50 دستگاه اتوبوس برقی از گذشته تهیه شده، ناوگان حملونقل عمومی اراک را مجهزتر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و بهرهبرداری از 50 دستگاه اتوبوس برقی، گامی اساسی در مسیر کاهش آلودگی هوا، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و توسعه حملونقل پایدار است. این اقدام اراک را در زمره شهرهای پیشتاز کشور در استفاده از ناوگان حملونقل عمومی و پاک قرار داده است.
وی به پیگیری توسعه اتوبوسهای برقی در شهر اراک اشاره کرده و ادامه داد: توسعه حملونقل پاک به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در شهرداری است که با جدیت پیگیری میشود و اتوبوسهای برقی، به دلیل عدم تولید آلایندگی و آلودگی صوتی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت هوا و ایجاد آرامش در ترددهای شهری ایفا میکنند.
شهردار اراک اظهار داشت: این ناوگان جدید علاوه بر مزایای زیستمحیطی، از نظر رفاهی نیز تحولی چشمگیر ایجاد کرده و با امکاناتی نظیر سیستم گرمایش و سرمایش مناسب، تجربهای ایمن و مطلوب از سفرهای درونشهری را برای شهروندان فراهم ساخته و موجب کاهش زمان سفر و افزایش رضایت عمومی شده است.
محمودی به دیگر مزایا و پیامدهای توسعه ناوگان حملونقل عمومی پاک به خصوص اتوبوسهای برقی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: اتوبوسهای برقی در نظر گرفته شده دارای صندلیهای راحت هستند و دسترسی آسان برای افراد دارای معلولیت را هموار میکنند. همچنین دارای حرکت کاملاً بیصدا هستند.
وی بیان داشت: این اقدامات، نشاندهنده رویکرد هوشمندانه شهرداری در کنار نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است. رویکردی که با تکیه بر توسعه همزمان ناوگان پاک و زیرساختهای پشتیبان، مسیر حرکت به سوی شهری آرام و پایدار را هموار کرده و جایگاه اراک را به عنوان شهری پیشتاز در حملونقل پاک کشور تثبیت میکند.
شهردار اراک تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری اراک همچنین با اجرای طرح نصب و راهاندازی ایستگاههای شارژ خودروها و اتوبوسهای برقی، گام مهمی در تکمیل زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری پایدار از ناوگان برقی برداشته است. اقدامی زیربنایی که نقش کلیدی در موفقیت حملونقل پاک و ایمن در شهر ایفا میکند.
محمودی ابراز داشت: در همین راستا، نخستین جایگاه سه مگاواتی شارژ خودروهای برقی کشور در اراک راهاندازی شده است. این جایگاه با توان فنی بالا، امکان شارژ همزمان ۱۵ دستگاه اتوبوس برقی را فراهم میسازد و موجب افزایش بهرهوری ناوگان، کاهش زمان توقف خودروها و ارتقاء سطح خدماترسانی به شهروندان میشود.
وی اضافه کرد: راهاندازی این ایستگاه پرقدرت، نه تنها پاسخگوی نیاز فعلی ناوگان حملونقل برقی شهر است، بلکه با نگاهی آیندهمحور، بستر لازم برای توسعه بیشتر اتوبوسها و خودروهای برقی در سالهای آتی را نیز فراهم کرده و اراک را به یکی از شهرهای مرجع کشور در حوزه زیرساخت شارژ برقی تبدیل کرده است.