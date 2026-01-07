رئیس کل دادگستری لرستان:
امروز ایجاد نظم و آرامش برای مردم مهمترین اولویت قوه قضائیه است
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: امروز ایجاد نظم و آرامش برای مردم مهمترین اولویت قوه قضائیه است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سعید شهواری امروز چهارشنبه در حاشیه حضور در مجموعه فرماندهی انتظامی لرستان، اظهار کرد: برای اعلام حمایتهای لازم حقوقی و قضایی از کارکنان شریف نیروی انتظامی استان، بهویژه فرماندهی آن، در این مجموعه حضور پیدا کردیم. هدف از این بازدید، آشنایی بیشتر با وضعیت شهرهای مختلف استان از طریق پایشهای موجود و بررسی اقدامات میدانی نیروی انتظامی در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم بود.
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در ایجاد نظم عمومی، گفت: مردم باید بدانند که هدف پلیس و دادگستری استان، ایجاد نظم و آرامشی است که شهروندان بتوانند زندگی روزمره خود را با امنیت و آرامش دنبال کنند.
وی تصریح کرد: دادگستری لرستان از تمامی اقدامات قانونی و مأموریتهایی که نیروی انتظامی در شهرهای مختلف استان برای حفظ نظم و امنیت انجام میدهد، حمایت کامل حقوقی و قضایی خواهد داشت و اطمینان داریم که کارکنان شریف نیروی انتظامی، بهویژه فرماندهی استان، همواره در چارچوب قوانین و مقررات عمل میکنند.
شهواری با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور بیان کرد: دشمنان امروز با سوءاستفاده از فضای بینالمللی، فضای مجازی و برخی بسترهای دیگر تلاش میکنند زمینههای تعرض به امنیت کشور را فراهم کنند و متأسفانه ممکن است برخی از جوانان ما نیز تحت تأثیر این فضاها قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرد: این کشور متعلق به مردم ایران است و آرامش در آن، آرامش همه ماست. همه باید برای تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی که شهدا برای آن جانفشانی کردند، یعنی ایجاد نظم و امنیت، با قاطعیت و حضور میدانی تلاش کنیم.
شهواری با قدردانی از عملکرد پلیس استان گفت: خوشبختانه امروز پلیس، پلیسی مقتدر است و حضور میدانی بسیار مؤثری دارد. با تلاشهای فرماندهی انتظامی استان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی، امنیت قابل قبولی در استان برقرار شده و شرایط تا حد زیادی آرام شده است.
وی ادامه داد: با همکاری مردم استان لرستان با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، بتوانیم با اقتدار، نظم، امنیت و آرامش پایدار را برای همه شهروندان استان فراهم کنیم.