انصاری:
مرکز پایش برخط هرمزگان؛ گام راهبردی ایران در رصد آلایندههای خلیج فارس
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر نقش فرامنطقهای مرکز پایش برخط زیستمحیطی هرمزگان گفت: این مرکز با رصد لحظهای آلایندهها و تجهیز به آزمایشگاههای تخصصی، جایگاه ایران را در پایش زیستمحیطی خلیج فارس و تعاملات بینالمللی تقویت میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و جمعی از مسئولان ارشد استانی، عملیات اجرایی احداث مرکز پایش برخط زیستمحیطی استان هرمزگان آغاز شد؛ مرکزی که قرار است بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای دادهمحور محیط زیستی کشور، نقش محوری در حفاظت از اکوسیستم حساس خلیج فارس و مدیریت اثرات زیستمحیطی صنایع ایفا کند.
این پروژه در مراسمی با حضور دکتر شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر محمد آشوری، استاندار هرمزگان و دکتر حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان کلید خورد و بهعنوان گامی راهبردی در مسیر پایش هوشمند و تصمیمسازی مبتنی بر داده معرفی شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این آیین با اشاره به ماهیت فرامنطقهای این مرکز، گفت: مرکز پایش برخط زیستمحیطی هرمزگان بهصورت مستقل، وضعیت منابع آلاینده، عملکرد زیستمحیطی صنایع و خروجیهای آنها را بهطور لحظهای رصد خواهد کرد و بهعنوان بازوی اصلی نظارت هوشمند عمل میکند.
دکتر شینا انصاری با تأکید بر تجهیز این مرکز به آزمایشگاههای تخصصی در حوزههای شیمی، بیولوژی دریا و فلزات سنگین، این اقدام را نشانهای از عزم جدی دولت برای ارتقای کیفیت پایشهای زیستمحیطی دانست و افزود: علاوه بر صنایع، مناطق حفاظتشده، تالابها و زیرساختهای ساحلی نیز بهطور مستمر تحت پایش قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به نقش ایران در کنوانسیونهای منطقهای خلیج فارس، اظهار داشت: استقرار چنین مرکزی در هرمزگان، جایگاه کشور را در حوزه پایش آلایندهها و همکاریهای بینالمللی مرتبط با بیولوژی دریا تقویت میکند. انصاری همچنین با قدردانی از نگاه محیطزیستی استاندار هرمزگان، ابراز امیدواری کرد این پروژه حداکثر تا دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار هرمزگان نیز این پروژه را گامی اساسی در تحقق حکمرانی دادهمحور دانست و گفت: بهرهگیری از دادههای دقیق و برخط، شرط لازم برای تصمیمگیری صحیح در حوزه محیط زیست و صنعت است و استانداری هرمزگان با رویکردی حمایتی، اجرای این پروژه را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
در ادامه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با تشریح جزئیات فنی پروژه اعلام کرد: این مرکز بهعنوان مرجع اصلی پایش هوشمند محیط زیست انسانی، دریایی و مناطق طبیعی عمل کرده و بستر صدور دستورات نظارتی مبتنی بر داده را فراهم میکند.
دکتر حبیب مسیحی تازیانی افزود: بیش از ۴۰ سنسور نصبشده بر صنایع استان بهصورت مستقیم به این مرکز متصل شدهاند تا نظارتها به شکل متمرکز و با حداقل نیاز به حضور میدانی کارشناسان انجام شود.
وی با اشاره به ابعاد پروژه تصریح کرد: این مرکز در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با زیربنای ۳۷۰۰ متر مربع احداث میشود و شامل دو بخش مجزای پایش محیط زیست انسانی و محیطهای دریایی و طبیعی خواهد بود. همچنین چهار آزمایشگاه تخصصی برای نمونهبرداری و صحتسنجی آلودگیهای آب، خاک و منابع آلاینده در آن پیشبینی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نصب ایستگاه جامع سنجش گازها را از بخشهای مهم این مرکز برشمرد و گفت: با توجه به جهت باد غالب از غرب به شرق بندرعباس، این ایستگاه نقش کلیدی در اندازهگیری آلودگی منتقلشده از صنایع غرب شهر به مناطق مسکونی خواهد داشت.
مسیحی تازیانی در پایان تأکید کرد: این پروژه در همین دولت آغاز و به سرانجام خواهد رسید و میتواند منشأ تحول در ارتقای کیفیت زیستبوم استان هرمزگان و استانهای همجوار باشد.