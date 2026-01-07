استاندار خبر داد:
تحقق 500 مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی پیش از موعد مقرر
استاندار مرکزی گفت: برنامه تولید 500 مگاوات انرژی خورشیدی این استان در سال 1404 پیش از موعد مقرر محقق شد. در حال حاضر ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان به 520 مگاوات رسیده که حاصل مشارکت اقشار مختلف از سرمایهگذاران و صنعتگران تا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.
به گزارش ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در حاشیه مراسم بهرهبرداری از نیروگاه 380 کیلوولتی شهر میلاجرد از توابع شهرستان کمیجان، افزود: با تحقق ظرفیت 520 مگاوات، حدود 10 درصد از مصرف سالیانه انرژی استان و 25 درصد از پیک بار استان از محل انرژی خورشیدی تامین میشود که این رقم، حدود 10 برابر میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: استان مرکزی از بهمن ماه سال گذشته، برنامه 5000 مگاواتی توسعه نیروگاههای خورشیدی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس برنامهای که این استان برای ایجاد و توسعه نیروگاههای خورشیدی تدوین کرده، سال نخست 500 مگاوات، سال دوم 1800 مگاوات و سال سوم 2700 مگاوات هدفگذاری شده است.
استاندار مرکزی به حجم سرمایهگذاریهای انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: تاکنون 180 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش انرژی خورشیدی استان انجام شده است که از این میزان 120 هزار میلیارد ریال از محل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و 60 هزار میلیارد ریال از سوی اعتبارات بخش دولتی تأمین شده است.
زندیهوکیلی به جایگاه استان مرکزی در حوزه ایجاد و توسعه نیروگاههای خورشیدی اشاره داشته و تصریح کرد: استان مرکزی جزء استانهای پیشرو در حوزه انرژی خورشیدی است و تاکنون گامهای بلندی در این خصوص برداشته شده است. همچنین مشوقهای خوبی برای اجرای طرحهای خورشیدی در استان اندیشیده شده است.