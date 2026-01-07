اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۶۰۰۰ فروشگاه استان لرستان
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان از توزیع مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی در شش هزار و 773 فروشگاه خرد و زنجیره ای در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه هفدهم دیماه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح دولت برای بهبود معیشت مردم و حمایت مستقیم از مصرف کننده نهایی و تخصیص ارز به سفره مردم به جای واسطهها، اظهار کرد؛ در این طرح تمام یارانه بگیران و همه کارمندان و بازنشستگان بهرهمند میشوند و سرانه اختصاص یافته به هر عضو خانوار مبلغ یک میلیون تومان در ماه میباشد.
وی با بیان اینکه اعتبار چهار ماه به صورت یکجا (هر نفر چهار میلیون تومان) به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوارها میتوانند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان ادامه داد؛ در این طرح امکان خرید ۱۱ قلم اساسی در گروه غذایی لبنیات، پروتئین و خواربار فراهم شده که شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر میباشد.
توصیفیان به برنامه زمانبندی خرید کالا بر حسب دهکبندی اشاره کرد و گفت: دهکهای یک تا سه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهکهای اول تا سوم از امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دهکهای ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه، دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸دی میتوانند به فروشگاهها سطح استان لرستان مراجعه کنند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تاکید کرد: در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده، به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.
توصفیان به ۵ روش اطلاعرسانی و پشتیبانی جهت استعلام مانده اعتبار و دهکبندی خانوار اشاره کرد و گفت: ارسال پیامک تخسیص اعتبار به سرپرست خانوارها و همچنین اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان بله «بازوی هوشمند ۶۳۶۹@- @kalabarg» و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوقهای فروشگاهی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات طرح کالابرگ الکترونیکی آماده است و از هموطنان درخواست میشود همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در راستای اجرای منظم و نظارت دقیق بر توزیع کالابرگهای جدید، کمیتهای استانی با هدف تقسیم کار و پایش فرآیند عرضه در فروشگاههای سطح استان تشکیل شده است، اظهار داشت: وظیفه اصلی این کمیته، تقسیم کار دقیق بین نهادهای ذیربط و نظارت مستمر بر فرآیند توزیع کالابرگ در کلیه فروشگاههای طرف قرارداد در سطح شهرها و روستاهای استان اعلام شده است. این اقدام در جهت جلوگیری از نابسامانی، اطمینان از توزیع عادلانه و ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان طرح انجام گرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: سایر هموطنان عزیزی که جز این گروهها نیستند از روز شنبه ۲۰دیماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat. sfara. ir به مدت ۱۵ روز میتوانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت نمایند و از مراجعه حضوری به ادارات بپرهیزند چرا که مطمئنا موقع درخواست اعتبار ۴ نوبت کالابرگ به صورت کامل به آنها تخصیص مییابد.