گودبرداری غیر اصولی باعث ریزش یک ساختمان در همدان شد/یک کودک مصدوم شد

گودبرداری غیر اصولی باعث ریزش یک ساختمان در همدان شد/یک کودک مصدوم شد
سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان از فرو ریختن بخشی از یک ساختمان ۲ طبقه مسکونی در خیابان صدف از محله‌های قدیمی این شهر خبر داد و گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عملیات گودبرداری در مجاورت این ساختمان در حال انجام بوده، اما علت دقیق وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست و در دست بررسی قرار دارد.

به گزارش ایلنا از همدان، حسین لطفی  گفـت: در این حادثه سقف و سازه بخشی از یک خانه ۲ طبقه فرو ریخت اما خوشبختانه خسارت جانی به دنبال نداشت.

وی اضافه کرد: البته در این حادثه یک دختر بچه که در پارکینگ ساختمان حضور داشت، مصدوم شد و یک بانوی سالخورده نیز به‌دلیل شوک روانی تحت مراقبت قرار گرفت.

لطفی خاطرنشان کرد: این حادثه در حالی رخ داد که سقف طبقه اول ساختمان، که به‌عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گرفت، به‌طور ناگهانی فرو ریخت و هم‌زمان، بخشی از طبقه دوم نیز دچار ریزش شد.

وی یادآور شد: نیروهای عملیاتی ایستگاه شاهد بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و ضمن ایمن‌سازی کامل محیط، مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نشانه‌ای از نشست، ترک یا تغییرات غیرعادی در سازه‌ها، محل را سریعا تخلیه کرده و بلافاصله موضوع را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

