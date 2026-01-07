گودبرداری غیر اصولی باعث ریزش یک ساختمان در همدان شد/یک کودک مصدوم شد

به گزارش ایلنا از همدان، حسین لطفی گفـت: در این حادثه سقف و سازه بخشی از یک خانه ۲ طبقه فرو ریخت اما خوشبختانه خسارت جانی به دنبال نداشت.

وی اضافه کرد: البته در این حادثه یک دختر بچه که در پارکینگ ساختمان حضور داشت، مصدوم شد و یک بانوی سالخورده نیز به‌دلیل شوک روانی تحت مراقبت قرار گرفت.

لطفی خاطرنشان کرد: این حادثه در حالی رخ داد که سقف طبقه اول ساختمان، که به‌عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گرفت، به‌طور ناگهانی فرو ریخت و هم‌زمان، بخشی از طبقه دوم نیز دچار ریزش شد.

وی یادآور شد: نیروهای عملیاتی ایستگاه شاهد بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و ضمن ایمن‌سازی کامل محیط، مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نشانه‌ای از نشست، ترک یا تغییرات غیرعادی در سازه‌ها، محل را سریعا تخلیه کرده و بلافاصله موضوع را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

