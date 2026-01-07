نشستی برای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در رشت
رئیس کل دادگستری گیلان در نشست پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، بر ضرورت حفظ سلامت، امنیت و امانت داری آرا در انتخابات تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس کل دادگستری گیلان، در نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی، بر ضرورت حفظ سلامت، امنیت و امانتداری آرا تأکید کرد و نقش رسانهها بهویژه صداوسیما را در ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت مردم مؤثر دانست.
مجید الهیان با بیان اینکه دشمنان همیشه درصدد ضربه زدن و کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند، افزود: ما برای تحقق امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت حداکثری تمام تلاش خود را به کار میگیریم و برغم اختلاف نظرها و سلیقههای اندک، همبستگی و رفاقت وجود دارد.
وی بر برگزاری انتخابات سالم و حفظ امانت داری آرا در راستای اطمینان بخشی مردم، تاکید کرد و نقش رسانهها به ویژه صداوسیما را برای انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری تاثیر گذار دانست.
همچنین در این نشست برخی اعضای حاضر ضمن بیان عملکردها و برنامههای خود، نکنه نظراتشان را برای برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری را بیان کردند.