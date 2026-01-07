به گزارش ایلنا، استاندار مازندران پس از بهره‌برداری از طرح پل سه‌راه جویبار، چندین پروژه نیمه‌تمام عمرانی را در دستور کار اجرایی خود قرارداد و بر تسریع درروند اجرای آن‌ها تأکید کرد.

چهاربانده‌سازی و احداث محور ساری تاکام، پروژه‌ای که سال‌هاست اجرای آن با کندی همراه بوده، ازجمله طرح‌هایی است که استاندار مازندران بر تکمیل آن تأکید ویژه‌ای داشت.

در این مسیر بیش از ۱۸ هزار و ۳۲۴ مترمربع اراضی برای تملک و آزادسازی پیش‌بینی‌شده است تا ضمن تسهیل دسترسی روستاییان به زمین‌های کشاورزی، ایمنی تردد مسافران مسیر سمنان و روستاهای بخش دودانگه و چهاردانگه افزایش یابد.

پروژه‌ای دیگر در ساری نیز مورد بازدید میدانی استاندار مازندران قرار گرفت که برای اجرای فوری آن زمان‌بندی مشخصی تعیین شد. استاندار با اشاره به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های انجام‌شده در تأمین اعتبار این طرح‌ها، ابراز امیدواری کرد که برخی از پروژه‌ها تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری نزدیک شوند.

وی با انتقاد از عملکرد پیمانکاران گفت: باوجود وعده‌های داده‌شده، پیشرفت لازم حاصل نشده و به همین دلیل مقرر شد روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت هفتگی توسط معاون عمرانی استاندار و فرماندار پیگیری شود تا طرح‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل شوند.

استاندار مازندران همچنین بر ضرورت رفع توقفگاه‌ها و گره‌های ترافیکی تأکید کرد و افزود: این پروژه‌ها باید تا پیش از عید نوروز به اتمام برسد تا مسیرها با سهولت و ایمنی بیشتر در اختیار شهروندان و مسافران قرار گیرد.

استاندار در ادامه با اشاره به بخشی از عملیات گفت: بخشی از این پروژه شامل رفیوژ میانی شهر هولار، روشنایی معابر، آزادسازی، تملک، ارزیابی و اجرای پل ورودی انجام شده و ادامه کار با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سابقه طولانی این طرح افزود: با گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز عملیات تعریض محور ساری–تاکام، این مسیر حیاتی که مازندران را به سمنان متصل می‌کند، با تزریق اعتبارات ملی وارد فاز تازه‌ای شده و روند اجرایی آن سرعت گرفته است.

استاندار مازندران درباره اهمیت این محور نیز گفت: چهارخطه شدن کامل محور ساری–تاکام علاوه بر کاهش ترافیک سنگین، در کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی این مسیر تأکید کرد: این محور به‌دلیل اتصال به مسیر ساری–تاکام–کیاسر–سمنان–دامغان و پیوستن به کریدور مهم شمال–جنوب، نقشی کلیدی در کوتاه‌سازی مسیرهای ورودی استان از سمت جنوب کشور دارد.

اگر این محور تا مرز دامغان تکمیل شود، حدود ۳۰۰ کیلومتر از مسیرهای ورودی استان برای مسافران و حمل‌ونقل بار از استان‌های جنوبی کوتاه‌تر می‌شود و این موضوع از نظر زمان سفر، امنیت جاده‌ای و هزینه‌های حمل‌ونقل ارزش بسیار بالایی دارد.

استاندار در پایان خاطرنشان کرد: این محور از مسیرهایی است که علاوه بر کارکرد استانی، نقش ملی دارد و می‌تواند ارتباط مازندران با استان‌های مرکزی و جنوبی کشور را تسهیل کند.

