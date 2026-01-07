مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خبر داد؛
اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد/ اعلام زمان مراجعه خانوارها به فروشگاهها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از آغاز توزیع کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: مرحله جدید طرح حمایتی ویژه توزیع کالابرگ الکترونیکی دولت با مشارکت گسترده دستگاهها، از امروز چهارشنبه ۱۷ دی بصورت رسمی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، سعید بیاری با اشاره به آغاز مرحلهای توزیع حمایت ویژه معیشتی دولت، کالابرگ الکترونیکی از امروز هفدهم دی ماه ۱۴۰۴ افزود: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهکهای یک تا سه از امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ میتوانند برای دریافت کالابرگ به بیش از ۵ هزار فروشگاه طرف قرارداد در استان فارس مراجعه کنند.
وی ادامه داد: تمامی خانوارهای دهکهای یک تا سه از جمعه ۱۹ دی، دهکهای چهار تا هفت از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی به فروشگاههای مجاز مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس خاطرنشان کرد: اعتبار چهار ماهه بهصورت یکجا شامل هر نفر ۴ میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار واریز شده و اقلام مورد حمایت شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج و لبنیات کمچرب است.
وی تأکید کرد: این طرح با مشارکت دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری اجرا میشود و در بیش از پنج هزار فروشگاه خرد و عمده و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای معتبر سراسر استان فارس قابل استفاده است.
مدیرکل رفاه استان فارس افزود: هیچ محدودیتی در انتخاب برند یا مقدار خرید وجود ندارد و اعتبار استفاده نشده هر ماه به ماه بعد منتقل میشود، همچنین مشمولان میتوانند در چند نوبت خرید کنند و در صورت خرید بیش از اعتبار، مابهتفاوت را پرداخت نمایند.
وی در خصوص راههای استعلام گفت: هموطنان میتوانند از طریق اپلیکیشن شمیم، پیامرسان بله، کد دستوری *500*1463# و صندوقهای فروشگاهی، مانده اعتبار و لیست فروشگاهها را استعلام کنند، همچنین مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ نیز برای پاسخگویی فعال است.
بیاری هشدار داد: مردم باید مراقب پیامکها و لینکهای جعلی باشند و تنها به پیامکهای رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند، همچنین شکایات فروشگاهی تنها از طریق اپلیکیشن شمیم قابل ثبت است.
وی تصریح کرد: تمام یارانهبگیران فعلی، حذفشدگان یکسال اخیر، بازنشستگان و کارمندان بهطور خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبت درخواست ندارند.
مدیرکل تعاون فارس افزود: سایر هموطنانی که جزو گروههای فوق نیستند، میتوانند از شنبه ۲۰ دی به مدت ۱۵ روز، تنها با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند و از مراجعه حضوری به ادارات پرهیز نمایند.
وی در پایان خطاب به اهالی استان پهناور فارس تاکید کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که استفاده از طرح حمایتی جدید کالابرگ الکترونیکی تا فروردین ماه سال آینده امکان پذیر است و به همین دلیل مردم شریف استان از شتابزدگی در استفاده از این طرح خودداری کنند.