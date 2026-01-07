به گزارش ایلنا، سعید بیاری با اشاره به آغاز مرحله‌ای توزیع حمایت ویژه معیشتی دولت، کالابرگ الکترونیکی از امروز هفدهم دی ماه ۱۴۰۴ افزود: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهک‌های یک تا سه از امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ می‌توانند برای دریافت کالابرگ به بیش از ۵ هزار فروشگاه طرف قرارداد در استان فارس مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تمامی خانوارهای دهک‌های یک تا سه از جمعه ۱۹ دی، دهک‌های چهار تا هفت از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی به فروشگاه‌های مجاز مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس خاطرنشان کرد: اعتبار چهار ماهه به‌صورت یکجا شامل هر نفر ۴ میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار واریز شده و اقلام مورد حمایت شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج و لبنیات کم‌چرب است.

وی تأکید کرد: این طرح با مشارکت دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری اجرا می‌شود و در بیش از پنج هزار فروشگاه خرد و عمده و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای معتبر سراسر استان فارس قابل استفاده است.

مدیرکل رفاه استان فارس افزود: هیچ محدودیتی در انتخاب برند یا مقدار خرید وجود ندارد و اعتبار استفاده‌ نشده هر ماه به ماه بعد منتقل می‌شود، همچنین مشمولان می‌توانند در چند نوبت خرید کنند و در صورت خرید بیش از اعتبار، مابه‌تفاوت را پرداخت نمایند.

وی در خصوص راه‌های استعلام گفت: هموطنان می‌توانند از طریق اپلیکیشن شمیم، پیام‌رسان بله، کد دستوری *500*1463# و صندوق‌های فروشگاهی، مانده اعتبار و لیست فروشگاه‌ها را استعلام کنند، همچنین مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ نیز برای پاسخگویی فعال است.

بیاری هشدار داد: مردم باید مراقب پیامک‌ها و لینک‌های جعلی باشند و تنها به پیامک‌های رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند، همچنین شکایات فروشگاهی تنها از طریق اپلیکیشن شمیم قابل ثبت است.

وی تصریح کرد: تمام یارانه‌بگیران فعلی، حذف‌شدگان یک‌سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به‌طور خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبت درخواست ندارند.

مدیرکل تعاون فارس افزود: سایر هموطنانی که جزو گروه‌های فوق نیستند، می‌توانند از شنبه ۲۰ دی به مدت ۱۵ روز، تنها با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند و از مراجعه حضوری به ادارات پرهیز نمایند.

وی در پایان خطاب به اهالی استان پهناور فارس تاکید کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که استفاده از طرح حمایتی جدید کالابرگ الکترونیکی تا فروردین ماه سال آینده امکان پذیر است و به همین دلیل مردم شریف استان از شتابزدگی در استفاده از این طرح خودداری کنند.

