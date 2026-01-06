خبرگزاری کار ایران
فرماندار شفت:

لایروبی آبندان‌های شفت با اولویت نقاط بحرانی

فرماندار شهرستان شفت، با اشاره به کاهش چشمگیر ذخایر سد سفیدرود و زنگ خطر جدی برای تأمین آب استان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی تا پیش از آغاز فصل کشاورزی مشکلات زیرساختی آب کشاورزی را احصا و مرتفع سازند.

به گزارش ایلنا، ارسلان مقیمی، فرماندار شهرستان شفت در جلسه شورای کشاورزی و منابع آبی شهرستان شفت که با حضور روسای ادارات در فرمانداری برگزار شد با تسلیت ایام شهادت سردار سلیمانی، بر لزوم آمادگی کامل برای فصل زراعی جدید تأکید کرد.

مقیمی با اشاره به نزدیکی فصل کشاورزی، اعلام کرد: تقریبا سه ماه تا آغاز نشاء باقی مانده است و این به معنای آن است که فصل کشاورزی ما، با شروع شخم زمستانه، عملاً آغاز شده است. همه باید در راستای حمایت از کشاورزان همراهی لازم را داشته باشند.

فرماندار شفت با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت ذخایر آبی، گفت: ذخیره سد سفیدرود نسبت به سال گذشته کاهش نگران‌کننده‌ای داشته است. از آنجا که ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی ۱۴ شهرستان استان گیلان، وابسته به آب این سد هستند، برنامه‌ریزی برای تأمین آب کشاورزی امری حیاتی و بسیار مهم است.

وی افزود: مدیران باید از همین امروز برای فصل جدید برنامه‌ریزی کنند تا در زمان بحران با کمبود فرصت مواجه نشویم.

مقیمی بر ضرورت اقدام فوری در زمینه زیرساخت‌های حیاتی حوزه آب کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: لاازم است که مجموع کامل مشکلات شامل ایستگاه‌های پمپاژ، چاه‌ها، استخرها و سردهنه‌ها به صورت جامع بررسی و احصاء شوند. این اقدامات باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود شهرستانی به گونه‌ای انجام شود که پیش از ورود به فصل اصلی کار، مشکلات به حداقل ممکن برسد.

وی تاکید کرد: آمار دقیق و مستند این موارد ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن به فرمانداری اعلام شود.

فرماندار شفت بر اهمیت نظارت مستمر مدیران تاکید کرد و گفت: تقویم زارعی، باید به دقت مورد اجرا قرار گیرد و در این زمینه هیچ‌گونه عقب‌ماندگی پذیرفته نخواهد شد.

مقیمی در راستای تحقق این هدف، گفت: مدیران ذی‌ربط ملزم به برگزاری ماهیانه حداقل دو جلسه کارگروه منابع آب کشاورزی هستند تا نتایج و عملکردهای ادارات مشخص شود.

مقیمی در خصوص اقدامات عملی صورت گرفته، به اولویت لایروبی آبندان‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته، لایروبی آبندان‌های ملاسرا، لیشاوندان و نصیرمحله توسط آب منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی همچنین از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: بیش از ۴۰ هکتار لایروبی آبندان در سطح شهرستان توسط جهاد کشاورزی نیز در دست اجرا است که به‌زودی تکمیل می‌شود.

فرماندار شفت در پایان، پیگیری ویژه سردهنه‌های مهم تانی محله و خانم‌جوب توسط دستگاه‌های متولی را خواستار شد تا مسائل مربوط به آن‌ها تعیین تکلیف نهایی شود.

انتهای پیام/
