خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بیش از ۱۰ تن شن و ماسه غیرمجاز در منطقه چاف لنگرود

کشف بیش از ۱۰ تن شن و ماسه غیرمجاز در منطقه چاف لنگرود
کد خبر : 1738617
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان از کشف بیش از ۱۰ تن شن و ماسه غیرمجاز در ساحل چاف لنگرود خبر داد و گفت: لودر و کامیون متخلفان توقیف شد.

به گزارش ایلنا ازلنگرود، رامین زراعتی گفت:  ماموران یگان حفاظت با همراهی نیرو‌های پاسگاه‌های چمخاله و امیرکلایه هنگام گشت در ساحل حسین آباد چمخاله در شهرستان لنگرود، ۱۰ تن شن و ماسه که غیرمجاز از بستر رودخانه برداشت شده بود کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات، یک لودر و یک کامیون متعلق به این متخلفان محیط زیست توقیف و به پاسگاه نیروی انتظامی منتقل شدند تا مراحل قضایی و قانونی در خصوص تخلف انجام شده پیگیری شود. 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر جدیت در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، گفت: حفاظت از نوار ساحلی و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست استان است که برای صیانت از حقوق عمومی و حفظ محیط زیست انجام می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی