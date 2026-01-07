کشف بیش از ۱۰ تن شن و ماسه غیرمجاز در منطقه چاف لنگرود

به گزارش ایلنا ازلنگرود، رامین زراعتی گفت: ماموران یگان حفاظت با همراهی نیرو‌های پاسگاه‌های چمخاله و امیرکلایه هنگام گشت در ساحل حسین آباد چمخاله در شهرستان لنگرود، ۱۰ تن شن و ماسه که غیرمجاز از بستر رودخانه برداشت شده بود کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات، یک لودر و یک کامیون متعلق به این متخلفان محیط زیست توقیف و به پاسگاه نیروی انتظامی منتقل شدند تا مراحل قضایی و قانونی در خصوص تخلف انجام شده پیگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر جدیت در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، گفت: حفاظت از نوار ساحلی و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست استان است که برای صیانت از حقوق عمومی و حفظ محیط زیست انجام می‌شود.

