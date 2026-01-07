مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبرداد:
تشکیل «کمیته رویدادها» در میراث فرهنگی فارس / ثبت رویدادها در سامانه جانا اولویت دارد
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم رویدادها گفت: عدم ثبت رویدادها در سامانه جانا باعث دیده نشدن ظرفیتها و محرومیت از اعتبارات میشود.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در کارگروه تخصصی مدیران شهرستانها و معاونتهای ادارهکل میراث فرهنگی فارس از تشکیل «کمیته رویدادها» خبر داد و افزود: این کمیته موظف است جدول رویدادها را بهصورت فصلی تهیه، اولویتبندی و برای ثبت کامل در سامانه جانا ارائه کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان فارس تصریح کرد: با وجود تعداد بالای رویدادها در فارس، میزان ثبت آنها در سامانه پایین است و این موضوع باید اصلاح شود.
مریدی خطاب به مدیران شهرستانها گفت: مجموعه میراث فرهنگی یک خانواده است و حفظ حرمت اربابرجوع و جایگاه مدیریتی اهمیت بالایی دارد و در صورت نبود امکانات، باید صادقانه اطلاعرسانی شود.
وی راهاندازی ستاد پایش مرکزی، ثبت داراییهای میراثی،ثبت در سامانه جانا، نصب دوربین و حرکت بهسوی هوشمندسازی را ضروری دانست و تأکید کرد: هر رویداد باید بر اساس جذب سرمایهگذار، افزایش ضریب اشغال، فروش صنایعدستی و امکان پایش ارزیابی شود تا چرخه واقعی گردشگری فعال بماند.
ضرورت همافزایی مدیران شهرستانها
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان فارس نیز با تأکید بر ضرورت همافزایی مدیران شهرستانها، گفت: ایجاد پایگاههای ملی، صیانت از حرائم آثار تاریخی، ساماندهی پیمانکاران مرمت و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و خیرین، تنها با همکاری مسئولان محلی و حرکت در چارچوب ضوابط قانونی محقق میشود.
صادق زارع به تشریح الزامات و مسیرهای قانونی حوزه میراث فرهنگی پرداخت و افزود: درخواست ایجاد پایگاههای ملی در شهرها و محوطههایی که ظرفیت بالایی دارند، مستلزم برخورداری از ویژگیهای خاص و طی شدن مسیرهای مشخص است و در این زمینه، همراهی و حمایت مسئولان شهری نقش تعیینکنندهای دارد.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان فارس با اشاره به پرسشهای مطرحشده درباره استعلام بناهای واقع در حرائم مصوب یا مجاورت آثار تاریخی، تصریح کرد: پاسخگویی به این استعلامها تابع ضوابط و بخشنامههای مشخص است و شهرستانها نباید رأساً درباره واجد ارزش بودن یا نبودن آثار تصمیمگیری کنند، بلکه لازم است موضوع به استان منعکس شود تا در چارچوب قانونی پاسخ داده شود.
زارع همچنین بر لزوم توجه به نظاممندی پایگاههای جهانی و ملی تأکید کرد و گفت: هرگونه اقدام در محدوده آثار ثبتشده باید بر اساس ضوابط میراث فرهنگی انجام شود، حتی اگر بنا در اختیار دستگاههای دولتی باشد.
وی موضوع پیمانکاران مرمت را تخصصی دانست و اظهار کرد: انتخاب پیمانکاران باید با توجه به اقلیم مناطق انجام شود و پیمانکاران ملزم به دریافت گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و تأییدیه ادارهکل میراث فرهنگی هستند.
وی پیشنهاد داد با شناسایی فارغالتحصیلان در شهرستانها و آموزش آنها، زمینه اشتغال محلی و ارتقای کیفیت مرمت فراهم شود.
معاون میراث فرهنگی فارس با اشاره به فرآیند واگذاری مرمت به بخش خصوصی، گفت: این مسیر دارای ضوابط مشخص است و بهطور کامل تشریح شد و همچنین پیشنهاد شد بر اساس تفاهمنامههای وزارتخانه و سازمان اوقاف، موضوع بناهای تاریخی در اختیار سایر دستگاهها به سطح شهرستانها تسری یابد.
زارع در پایان با اشاره به ظرفیتهای قانونی از جمله مواد ۱۷گانه برای الزام دستگاههایی مانند اوقاف، شهرداریها، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی به حفاظت از بناهای تاریخی، افزود: استفاده از ظرفیت خیرین علاقهمند به مرمت آثار تاریخی نیز میتواند مؤثر باشد؛ چراکه خیرین ضمن مشارکت در حفظ میراث فرهنگی، از معافیتهای مالیاتی بهرهمند میشوند و این یک فرصت برد-برد برای صیانت از آثار تاریخی است.