به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی امشب در نشست مدیران اقتصادی خوزستان در محل استانداری، اظهار کرد: کمبود تخصیص ارز طی چند ماه گذشته به‌شدت افزایش یافته و همین موضوع تأثیر مستقیمی بر روند تولید و تأمین نهاده‌های دامی و طیور گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور افزود: در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیون تن کالا در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که از این میزان، ۳.۹ میلیون تن مربوط به نهاده‌های دامی است و به دلیل عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در چنین شرایطی، امکان کنترل قیمت مرغ در بازار استان فراهم نبود، چرا که مرغداران نهاده مورد نیاز خود را زمانی دریافت می‌کردند که دوره تولید به پایان رسیده بود و همین امر موجب شکل‌گیری بازار آزاد نهاده‌ها شد.

سلطانی‌کاظمی با اشاره به پیامدهای چندنرخی بودن ارز تصریح کرد: برخی افراد از تفاوت نرخ ارز سوءاستفاده کرده و نهاده‌های دامی دولتی را با قیمت بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های حمایتی در ابتدای مسیر قرار دارد، خاطرنشان کرد: در آغاز طرح حمایت معیشتی هستیم و اثرات مثبت این برنامه‌ها به‌تدریج و در ادامه قابل مشاهده خواهد بود.

