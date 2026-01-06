هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری جدید با کالابرگ الکترونیکی
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان، درباره فعالیت جدید کلاهبرداران اینترنتی با عنوان طرح جدید کالابرگ الکترونیکی که از سوی دولت اعلام شده، هشدار داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ نعمتالله طاهرپور با اشاره به اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» و واریز اعتبارات مربوطه افزود: هیچگونه ثبتنام یا دریافت کالابرگ خارج از سامانههای رسمی دولت معتبر نیست.
وی اظهار داشت: افراد سودجو ممکن است با ارسال پیامک، تماس تلفنی یا لینکهای جعلی تحت عنوان «کالابرگ الکترونیکی» اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و هویتی شهروندان کنند.
رییس پلیس فتا اصفهان افزود: شهروندان باید از کلیک روی لینکهای ناشناس و وارد کردن اطلاعات شخصی در سایتهای غیررسمی خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: تنها اطلاعرسانی معتبر از طریق رسانههای رسمی کشور و پایگاههای اطلاعرسانی دولتی انجام میشود.
سرهنگ طاهرپور از عموم شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبسایت رسمی پلیس فتا گزارش دهند.