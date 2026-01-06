خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جمع خبرنگاران عنوان شد:

تخصیص 8000 میلیارد ریال در شورای عالی آب برای شهرهای اراک و ساوه

تخصیص 8000 میلیارد ریال در شورای عالی آب برای شهرهای اراک و ساوه
کد خبر : 1738425
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شهرستان‌های اراک و ساوه در اولویت تأمین منابع مالی و آبی قرار گرفتند و در این راستا حدود 8000 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب شهرهای اراک و ساوه در جلسه شورای عالی آب تصویب شد.

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی درجمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به تشریح مصوبات جلسه امروز شورای عالی آب اشاره داشته و در این رابطه افزود: این جلسه با هدف حل تنش آبی 57 شهر در سطح کشور تشکیل شد و مهمترین مصوبه آن، اختصاص این اعتبار برای پروژه‌های آبی اراک و ساوه بود.

وی ادامه داد: همچنین موضوع مدیریت مشارکتی آب با محوریت تشکل‌های مردمی و انجمن‌های محلی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس مصوبه اولیه، مدیریت بهره‌برداری، کنتورگذاری، نگهداری تأسیسات و تعیین الگوی مصرف در بخش کشاورزی به تشکل‌های مردمی واگذار خواهد شد. این طرح به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به گزارش سازمان هواشناسی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پیش‌بینی‌های حوزه هواشناسی حاکی از آن است که در زمستان سال جاری شاهد بارش‌های نرمال خواهیم بود. امیدواریم همراه با مدیریت صحیح منابع آبی، منجر به بهبود وضعیت منابع آب کشور شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی