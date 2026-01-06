تخصیص 8000 میلیارد ریال در شورای عالی آب برای شهرهای اراک و ساوه

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی درجمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به تشریح مصوبات جلسه امروز شورای عالی آب اشاره داشته و در این رابطه افزود: این جلسه با هدف حل تنش آبی 57 شهر در سطح کشور تشکیل شد و مهمترین مصوبه آن، اختصاص این اعتبار برای پروژه‌های آبی اراک و ساوه بود.

وی ادامه داد: همچنین موضوع مدیریت مشارکتی آب با محوریت تشکل‌های مردمی و انجمن‌های محلی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس مصوبه اولیه، مدیریت بهره‌برداری، کنتورگذاری، نگهداری تأسیسات و تعیین الگوی مصرف در بخش کشاورزی به تشکل‌های مردمی واگذار خواهد شد. این طرح به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به گزارش سازمان هواشناسی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پیش‌بینی‌های حوزه هواشناسی حاکی از آن است که در زمستان سال جاری شاهد بارش‌های نرمال خواهیم بود. امیدواریم همراه با مدیریت صحیح منابع آبی، منجر به بهبود وضعیت منابع آب کشور شود.

