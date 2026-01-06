خبرگزاری کار ایران
پیگیری ثبت سالروزشهادت حضرت شاهچراغ در تقویم رسمی کشور

با هدف پیگیری ثبت سالروز شهادت حضرت شاهچراغ در تقویم، پروپوزال ثبت مناسبتهای شورای فرهنگ عمومی کشور با موضوع ثبت این مناسبت، تکمیل و برای متولیان ذی ربط ارسال شده است.

به گزارش ایلنا، سیدابوالحسن عمرانی پژوهشگر تاریخ، هنر و رسانه با اشاره به اهمیت ثبت این مناسبت به عنوان یکی از راهکارهای تقویت و تعمیق برگزاری مراسم شهادت حضرت شاهچراغ یادآور شد: ثبت سالروز شهادت حضرت شاهچراغ در روز 17 رجب در تقویم رسمی کشور، یکی از مطالبات مهم فرهنگی شیراز و استان فارس بوده که می تواند پشتوانه ای برای گسترش معرفی شخصیت ارجمند حضرت شاهچراغ و ویژگی های جهانشمول وی برای مخاطبان در جغرافیای گسترده جهان اسلام باشد.

این مدرس حوزه و دانشگاه تاکیدکرد:  در عصر ارتباطات و گسترش ابزار ارتباط جمعی و ورود ناتوی فرهنگی به اندرونی خانه ها و تلاش در جهت تسخیر هویت و اصالت و فرهنگ و اعتقادات و معنویت و...، شهر شیراز نیازمند تعمیق چنین مناسبتی است تا فضا و فرصت بیشتری برای بازیابی هویت دینی خود داشته و درگسترش آن تلاش کند.

وی خاطرنشان کرد: باعنایت به آیین نامه اجرایی شورای فرهنگ عمومی مبنی بر محدودیت رسانه ها در تبلیغ مناسبتهای غیرمصوب، درج مناسبت شهادت حضرت شاهچراغ در تقویم رسمی کشور، پشتوانه ای برای رسانه ها در جهت معرفی بیشتر حضرت شاهچراغ و سومین حرم و در نتیجه تقویت و تعمیق هویت مذهبی و تبیین بیشتر ظرفیت های معنوی شهر شیراز به شمار خواهد آمد.

این پژوهشگر تاریخ، هنر و رسانه افزود:  هر اقدامی در راستای احقاق حق و معرفی بیشتر حضرت شاهچراغ، تلاش در جهت اجابت دعای حضرت ثامن الحجج در حق این برادر فداکار و وفادارش خواهد بود. ازاین روی، انتظار می رود اعضای فرهیخته شورای فرهنگ عمومی کشور بر اساس رسالت و اهداف این شورا ازجمله برجسته سازی لایه های فرهنگی و توسعه، تعمیق و ارتقای فرهنگ، .نسبت به فرآیند تصویب موضوع یاد شده، اقدام بایسته را بذل و این مطالبه مهم فرهنگی شیراز و سومین حرم اهل بیت علیهم السلام را برآورده سازند.

