خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
راهیابی ۲ گروه تئاتر معلولان آذربایجان غربی به جشنواره فجر

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی از راهیابی ۲ گروه تئاتر معلولان استان به جشنواره فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج عبدالله‌پور در آیین تجلیل از فعالان هشتمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت «طلوع» گفت: اطلاع‌رسانی صحیح و هدفمند، به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره توانبخشی، می‌تواند موجب ایجاد تحرک، پویایی و افزایش انگیزه در جامعه هدف شود.

وی راهیابی دو گروه از هنرمندان دارای معلولیت استان به جشنواره تئاتر فجر را افتخاری ارزشمند دانست و تصریح کرد: این موفقیت نشان می‌دهد افراد دارای معلولیت از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند، اما برای بروز و نمایش این ظرفیت‌ها، نیازمند حمایت، انگیزه‌بخشی و فراهم شدن بسترهای مناسب هستند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان تأکید کرد: استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتمادبه‌نفس افراد دارای معلولیت و اصلاح نگرش جامعه نسبت به توانایی‌های این قشر ایفا کند.

 

