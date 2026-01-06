خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در ارتفاعات اشکورات رودسر

دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در ارتفاعات اشکورات رودسر
کد خبر : 1738238
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گیلان از دستگیری دو حفار غیرمجاز در منطقه اشکورات شهرستان رودسر خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا امیدی‌راد پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش واصله از مسئول پایگاه حفاظتی رودسر مستقر در رحیم‌آباد، مبنی بر دریافت اطلاعاتی از منابع محلی درباره حفاری غیرمجاز در منطقه اشکورات، بلافاصله تیم عملیاتی یگان حفاظت با هماهنگی مقام قضائی شهرستان رودسر و همراهی نیروهای منابع طبیعی بخش رحیم‌آباد به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه، نیروهای اعزامی پس از حدود دو ساعت پیاده‌روی به محل وقوع جرم رسیده و موفق به دستگیری دو نفر در حین ارتکاب به حفاری غیرمجاز شدند.

وی اضافه کرد: با متخلفان برابر ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد و اشد مجازات در انتظار آنان است، ضمن اینکه تمام ادوات و تجهیزات مورد استفاده در حفاری غیرمجاز نیز ضبط می‌شود.

امیدی‌راد با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: این عملیات در روز شنبه ۶ دی‌ماه انجام شد و پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی