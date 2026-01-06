دستگیری ۲ حفار غیرمجاز در ارتفاعات اشکورات رودسر

به گزارش ایلنا، محمدرضا امیدی‌راد پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش واصله از مسئول پایگاه حفاظتی رودسر مستقر در رحیم‌آباد، مبنی بر دریافت اطلاعاتی از منابع محلی درباره حفاری غیرمجاز در منطقه اشکورات، بلافاصله تیم عملیاتی یگان حفاظت با هماهنگی مقام قضائی شهرستان رودسر و همراهی نیروهای منابع طبیعی بخش رحیم‌آباد به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه، نیروهای اعزامی پس از حدود دو ساعت پیاده‌روی به محل وقوع جرم رسیده و موفق به دستگیری دو نفر در حین ارتکاب به حفاری غیرمجاز شدند.

وی اضافه کرد: با متخلفان برابر ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد و اشد مجازات در انتظار آنان است، ضمن اینکه تمام ادوات و تجهیزات مورد استفاده در حفاری غیرمجاز نیز ضبط می‌شود.

امیدی‌راد با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: این عملیات در روز شنبه ۶ دی‌ماه انجام شد و پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

انتهای پیام/