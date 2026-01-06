خبرگزاری کار ایران
قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ۳۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی کلاردشت

با دستور قضایی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مساحت ۳۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت قلع‌وقمع شد.

به گزارش ایلنا، امین رنجکش سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان، از اجرای احکام قلع‌وقمع تفکیک‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی خبر داد. این عملیات با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شد.

بر اساس این گزارش، ۱۳ قطعه تفکیکی غیرمجاز و دیوارکشی‌، اسکلت آهنی و بتنی ساختمان، در خارج از طرح هادی روستاهای کلمه و لرگان بخش مرکزی شهرستان کلاردشت قلع‌وقمع شد. این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام‌شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت هشدار داد: با متخلفان در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد قانونی خواهد شد و از عموم مردم خواست تا قبل از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، از مراجع ذی‌صلاح استعلام نمایند.

 

