خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقف تخریب در پناهگاه حیات وحش بختگان/ استخراج‌کننده غیرمجاز سنگ کرومیت بازداشت شد

توقف تخریب در پناهگاه حیات وحش بختگان/ استخراج‌کننده غیرمجاز سنگ کرومیت بازداشت شد
کد خبر : 1738143
لینک کوتاه کپی شد.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف شدند که در قلب پناهگاه حیات‌وحش بختگان اقدام به تخریب اراضی و استخراج غیرقانونی سنگ معدنی کرومیت کرده بود.

به گزارش ایلنا،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان، با اعلام این خبر بیان کرد: در این عملیات، ۳۰۶ کیلوگرم سنگ کرومیت از فرد متخلف کشف و ضبط شد. این فرد در حال آسیب رساندن به پناهگاه حیات وحش بود که با هوشیاری ماموران، فعالیت وی متوقف شد.

رامین پریسایی با تاکید بر اهمیت ملی این منطقه حفاظتی افزود: هرگونه فعالیت معدنی و تخریب اراضی در محدوده پناهگاه‌های حیات وحش ممنوع است، زیرا این اقدامات موجب نابودی زیستگاه‌های حساس و فرار حیات وحش می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، فرد دستگیر شده پس از صورت‌جلسه و مستندسازی تخلف، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی تحویل شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی