به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان، با اعلام این خبر بیان کرد: در این عملیات، ۳۰۶ کیلوگرم سنگ کرومیت از فرد متخلف کشف و ضبط شد. این فرد در حال آسیب رساندن به پناهگاه حیات وحش بود که با هوشیاری ماموران، فعالیت وی متوقف شد.

رامین پریسایی با تاکید بر اهمیت ملی این منطقه حفاظتی افزود: هرگونه فعالیت معدنی و تخریب اراضی در محدوده پناهگاه‌های حیات وحش ممنوع است، زیرا این اقدامات موجب نابودی زیستگاه‌های حساس و فرار حیات وحش می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، فرد دستگیر شده پس از صورت‌جلسه و مستندسازی تخلف، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی تحویل شد.

