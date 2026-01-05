مدیرکل محیط زیست هرمزگان از ضرورت بازنگری در مسیر توسعه استان خبر داد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با اشاره به فشار روزافزون توسعه و تمرکز جمعیت در سواحل، خواستار بازنگری جدی در الگوی توسعه استان و تقویت حفاظت از اکوسیستمهای حساس ساحلی و دریایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حبیب مسیحیتازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، در جلسه شورای اداری استان که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استاندار هرمزگان، نماینده ولیفقیه در استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به طرح موضوعات مختلف محیطزیستی در این نشست اظهار کرد: بسیاری از چالشها، مسائل و دغدغههایی که امروز در حوزه محیط زیست استان مطرح میشود، بیانگر عملکرد گذشته و ضرورت بازنگری در مسیر توسعه است.
وی با تأکید بر اینکه «محیط زیست بدون تحقق توسعه پایدار نمیتواند برگ برنده استان باشد»، گفت: اگر توسعه پایدار بهدرستی در هرمزگان شکل بگیرد، فشار بر اکوسیستمها کاهش مییابد و تعارض میان توسعه و محیط زیست به حداقل میرسد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به تفاوت نگاه به اکوسیستمهای خشکی و دریایی افزود: در حوزه خشکی، آثار تخریب و تغییر کاربریها بهوضوح دیده میشود و برای آن برنامهریزی و راهکار ارائه شده است، اما در اکوسیستمهای دریایی، بهدلیل ناپیدا بودن آنچه در زیر سطح آب میگذرد، مدیریت و حفاظت همواره با چالشهای جدی مواجه بوده است.
مسیحیتازیانی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در حوزه توسعه دریامحور و تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: حرکت بهسوی توسعه دریامحور باید همزمان با حفاظت از انفال و سرمایههای طبیعی دریایی باشد؛ چراکه هرمزگان امروز در خط مقدم این نوع توسعه قرار دارد.
وی با تشریح ویژگیهای جغرافیایی استان هرمزگان اظهار کرد: این استان با برخورداری از بیش از ۴۵ درصد سواحل کشور، بیشترین تعداد جزایر و پهنههای متنوع ساحلی و دریایی را در خود جای داده است؛ جزایری که هر یک بهتنهایی یک اکوسیستم منحصربهفرد محسوب میشوند و نیازمند حفاظت ویژه هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان افزود: در حال حاضر ۱۹ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در استان وجود دارد که حدود چهار درصد از مساحت استان را شامل میشود، اما برنامهریزی شده است با ارتقای مناطق حساس و ارزشمند، این عدد به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد تا داشتههای طبیعی استان به بهترین شکل ممکن صیانت شود.
وی با اشاره به غنای تنوع زیستی استان تصریح کرد: هرمزگان زیستگاه حدود ۶۸ درصد پرندگان کشور است و بیش از ۳۳ درصد گونههای پرندگان مهاجر در این استان حضور دارند. همچنین گونههای شاخص دریایی، آبزیان ارزشمند و تالابهای مهم بینالمللی از دیگر ظرفیتهای کمنظیر محیط زیستی استان به شمار میروند.
مسیحیتازیانی با بیان اینکه استان هرمزگان از نظر تعداد تالابها رتبه نخست و از نظر وسعت رتبه دوم کشور را دارد، گفت: بخش قابلتوجهی از جنگلهای مانگرو کشور در تالابهای این استان قرار گرفته و حفاظت از این ذخایر طبیعی نیازمند توجه ویژه ملی است.
وی تمرکز جمعیت و فعالیتهای توسعهای در پهنههای ساحلی و دریایی استان را یکی از مهمترین چالشها دانست و افزود: بیشترین بار جمعیتی و توسعهای استان در حساسترین اکوسیستمها متمرکز شده که این موضوع، ضرورت اعمال مراقبتهای محیطزیستی مضاعف را دوچندان میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: میانگین سن نیروهای محیط زیست استان بالاست و اگر جذب نیرو بهصورت هدفمند انجام نشود، در سالهای آینده با کمبود جدی کارشناسان و محیطبانان مواجه خواهیم شد. هرچند در سال جاری جذب نیرو صورت گرفته، اما این اقدام بیشتر جبران کمبودهای گذشته بوده و پاسخگوی نیازهای آینده نیست.
وی همچنین بر لزوم تأمین تجهیزات تخصصی پایش و نظارت زیستمحیطی تأکید کرد و افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری، اقداماتی در حوزه تأمین تجهیزات پایشی انجام شده که نقش مهمی در افزایش دقت نظارت بر صنایع بزرگ و کاهش آلایندگیها خواهد داشت.
مسیحیتازیانی در پایان با تأکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی گفت: حفاظت از محیط زیست وظیفهای همگانی است، اما تحقق این مسئولیت نیازمند حمایتهای ملی، نگاه ویژه به استان هرمزگان و همافزایی همه دستگاههاست تا بتوان میان توسعه، معیشت مردم و صیانت از محیط زیست توازن ایجاد کرد.