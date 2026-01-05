به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، شینا انصاری در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، با اشاره به چالش‌های جدی محیط زیستی کشور، هرمزگان را استانی دارای ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی دانست که نیازمند توجه ویژه و حفاظت اصولی است.

وی با ابراز خرسندی از نگاه محیط‌زیستی مدیران استان، به‌ویژه استاندار هرمزگان، این رویکرد را عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان حفاظت محیط زیست و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست عنوان کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تشریح وضعیت زیست‌محیطی ایران، به بحران‌هایی نظیر آلودگی هوا در کلان‌شهرها، پدیده گرد و غبار، محدودیت منابع آبی و پیامدهای ناشی از بارگذاری‌های غیراصولی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست نافی توسعه نیست، بلکه به دنبال تعریف توسعه‌ای جدید و پایدار است که در آن محیط زیست به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرد.»

انصاری با بیان اینکه این نگاه در اسناد بالادستی و قوانین کشور مورد تأکید قرار گرفته است، نسبت به غفلت‌های صورت‌گرفته در ادوار گذشته ابراز تأسف کرد و افزود: توسعه‌ای که بدون توجه به محیط زیست انجام شود، نه‌تنها پایدار نخواهد بود بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ظرفیت‌های محیط زیستی استان هرمزگان از جمله تالاب‌ها، سواحل، کوهستان‌ها و تنوع زیستی غنی را سرمایه‌هایی ارزشمند توصیف کرد و خواستار صیانت جدی از این داشته‌ها در برابر بارگذاری‌های نامتوازن شد تا استان دچار مشکلاتی مشابه برخی استان‌های صنعتی و آلوده کشور نشود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر نقش مهم روحانیت در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی گفت: حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و نباید تصور شود که این مسئولیت صرفاً بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

انصاری «نهضت محیط زیستی» مطرح‌شده از سوی استاندار هرمزگان را اقدامی ارزشمند دانست و بر ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در حفاظت از محیط زیست و افزایش حساسیت عمومی نسبت به مسائل زیست‌محیطی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از تلاش‌ها و زحمات مسیحی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، و مجموعه همکاران این اداره‌کل قدردانی کرد.

انتهای پیام/