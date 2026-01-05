آغاز دوره جدید خانه کشاورز هرمزگان با معرفی دبیر اجرایی جدید

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین معارفه دبیر اجرایی خانه کشاورز استان هرمزگان با حضور معاونان استاندار، مشاوران استانداری، فرماندار بندرعباس، مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای خانه کشاورز، فعالان بخش کشاورزی و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این مراسم، هادی جوادی به‌عنوان دبیر اجرایی جدید خانه کشاورز استان معرفی شد؛ مسئولیتی که پس از درگذشت مرحوم ابوطالب جوادی، از پیشگامان تشکل‌های صنفی کشاورزی کشور، به او سپرده شده است.

مرحوم ابوطالب جوادی از چهره‌هایی بود که نقش مؤثری در شکل‌گیری و گسترش خانه کشاورز در هرمزگان و سپس در سطح ملی ایفا کرد؛ به‌گونه‌ای که خانه کشاورز هرمزگان پس از تهران، دومین تشکل رسمی از این نوع در کشور محسوب می‌شود. بسیاری از حاضران در مراسم، این تشکل را یکی از ماندگارترین دستاوردهای وی در دفاع از حقوق کشاورزان و سامان‌دهی مطالبات صنفی دانستند.

هادی جوادی در نخستین سخنان خود به‌عنوان دبیر اجرایی خانه کشاورز استان، با قدردانی از اعتماد اعضا و مسئولان، کشاورزی را فراتر از یک فعالیت اقتصادی توصیف کرد و گفت: کشاورزی مستقیماً با امنیت غذایی و در نهایت با امنیت ملی کشور گره خورده است و بدون مشارکت واقعی کشاورزان در تصمیم‌سازی‌ها، نمی‌توان به پایداری در این بخش دست یافت.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان تشکل‌های صنفی، تولیدکنندگان و مدیران اجرایی افزود: مسیر پیش‌روی خانه کشاورز هرمزگان بر حمایت از تولیدکنندگان، صیانت از حقوق کشاورزان و تقویت امنیت غذایی متمرکز خواهد بود و این اهداف تنها با تعامل سازنده با مجموعه مدیریتی استان محقق می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان همچنین با اشاره به خدمات مرحوم ابوطالب جوادی اظهار کرد: هدف پدرم این بود که کشاورزان از حاشیه خارج شوند و به بازیگران اصلی عرصه تولید و تصمیم‌سازی تبدیل شوند. خانه کشاورز باید همچنان پناهگاه فکری و صنفی کشاورزان باشد و مطالبات آن‌ها را به‌صورت کارشناسی‌شده و منطقی به مسئولان منتقل کند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام شعیب صالحی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، با اشاره به جایگاه راهبردی کشاورزان در کشور گفت: حمایت از کشاورزان و احقاق حقوق آنان، یک وظیفه حاکمیتی است و امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حجم واردات محصولات کشاورزی و غذایی کشور افزود: سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار واردات در این بخش انجام می‌شود که نشان می‌دهد با مدیریت صحیح زنجیره تولید، توزیع و بازار و سرمایه‌گذاری هدفمند در کشاورزی، می‌توان وابستگی به واردات را به‌طور جدی کاهش داد. خانه کشاورز می‌تواند در این میان نقش واسطی مؤثر میان تولیدکننده، بازار و سیاست‌گذار ایفا کند.

فرماندار بندرعباس و شماری از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز در این مراسم، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی هرمزگان، بر ضرورت تقویت تشکل‌های صنفی، حمایت عملی از کشاورزان و تعامل مستمر میان خانه کشاورز و نهادهای اجرایی تأکید کردند.

در بخش پایانی این آیین، یاد و خاطره مرحوم ابوطالب جوادی گرامی داشته شد و حاضران با قدردانی از تلاش‌های ماندگار وی در دفاع از حقوق کشاورزان و ایجاد انسجام صنفی، بر تداوم مسیر ترسیم‌شده توسط او تأکید کردند.

این مراسم با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی مؤثر خانه کشاورز هرمزگان در تقویت امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی و ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی کشاورزان به کار خود پایان داد.

