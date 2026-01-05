خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد؛

حمایت از 2 میلیون بافنده با اجرای سند تحول فرش دستباف

حمایت از 2 میلیون بافنده با اجرای سند تحول فرش دستباف
رئیس مرکز ملی فرش ایران از ارائه سند تحول فرش دستباف به هیئت دولت در 10 روز آینده خبر داد و تأکید کرد: احیای بیمه قالیبافان و تسهیل صادرات از محورهای اصلی نجات این صنعت اصیل است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، زهرا کمانی در مراسم افتتاح نوزدهیم نمایشگاه تخصصی فرش و تابلوفرش دستباف قزوین که محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برگزار شد، با بیان اینکه «میراث‌دار هنر بزرگ فرش دستباف هستیم»، گفت: فرش دستباف قزوین از دوره صفویه آغاز شده و در دوران قاجار به شکوفایی رسیده است. این آثار ظریف و هنرمندانه که با گره بانوان خلق شده‌اند، امروز در موزه‌های معتبر جهان زینت‌بخش هستند.

وی با اشاره به ضرورت نگاه نوآورانه در شرایط فعلی رقابت جهانی، خاطرنشان کرد: فرش دستباف ایران نیازمند هوشمندی و خلاقیت است تا پرچم‌دار نوآوری در این حوزه باقی بماند. حضور دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها در قزوین و تربیت نسل جوان، فرصت ارزشمندی برای پاسداری از این هنر اصیل است.

کمانی صادرات را مهم‌ترین حلقه زنجیره فرش دستباف دانست و افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه و موانع گمرکی، نتوانستیم جایگاه تجاری خود را در جهان حفظ کنیم. اگرچه فرش ایران همچنان به‌عنوان یک برند معتبر شناخته می‌شود، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق و سفارش‌پذیری متناسب با سلیقه بازار جهانی، حرکت کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران از احیای ساختار نظارتی و تشکیل شورای عالی فرش دستباف تحت ریاست دکتر آل اسحاق خبر داد و گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای در وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تشکیل شده تا از تسهیلات موجود برای رونق تولید و صادرات استفاده شود.

وی با اشاره به نقش بانوان در صنعت فرش، تصریح کرد: بیش از 85 درصد قالیبافان را بانوان تشکیل می‌دهند. در این راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با معاونت امور بانوان، بنیاد برکت، کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی منعقد شده تا از ظرفیت آن‌ها برای پشتیبانی از بافندگان استفاده شود.

کمانی همچنین از آماده‌سازی «سند تحول فرش دستباف» خبر داد و اعلام کرد: این سند که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تهیه شده، در کمتر از ده روز آینده رونمایی و به دولت ارائه خواهد شد. ایجاد پایگاه‌های تجاری، رفع موانع صادراتی و احیای بیمه قالیبافان از مهم‌ترین محورهای این سند است.

وی در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی با همکاری سفارتخانه‌ها، ابراز امیدواری کرد: با همکاری تمامی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بتوانیم صدای فرش دستباف ایران را که پرچم هنر ایرانی است، در جهان طنین‌انداز کنیم.

