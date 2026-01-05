به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی امشب دوشنبه در گفت‌وگویی از انجام پیگیری‌های ویژه برای شتاب‌بخشی به عملیات مهار آتش شرکت کاله خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده موافقت و مجوز پرواز هواپیمای ایلوشین به سمت مازندران برای مهار آتش‌سوزی کاله دریافت شد و این هواپیما اکنون در فرودگاه مهرآباد در حال آبگیری برای پرواز به سمت آمل است.

وی افزود: تلاش بر این است که هواپیمای آتش‌نشان امشب بر فراز شرکت کاله عملیات آب‌پاشی را انجام دهد و مهار آتش سرعت بیشتری بگیرد.

استاندار مازندران گفت: پیگیری‌های سطح ملی برای بسیج همه ظرفیت‌ها به منظور مهار این آتش‌سوزی از نخستین ساعت وقوع حادثه آغاز شد و با همراهی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران از همه ظرفیت‌های ملی در مهار این آتش‌سوزی بهره گرفته می‌شود.

آتش‌سوزی در مجتمع تولید لبنیات کاله آمل از حوالی ساعت ۱۶ امروز فعالیت این مجموعه را مختل کرد و دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی نیز آسمان مناطقی از شهر آمل را فرا گرفته است.

شرکت لبنیات کاله بزرگ‌ترین واحد تولید مواد غذایی در مازندران و یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های لبنی کشور به شمار می‌آید که بیش از ۲ هزار نفر در آن مشغول کار هستند.

