استاندار لرستان؛
اصناف بازوی مردمی و توانمند نظام هستند/ توجه به نقشه دشمن برای جنگ اقتصادی
استاندار لرستان در نشست با اصناف و نمایندگان اصناف استان گفت: اصناف بازوی مردمی و توانمند نظام در همه مقاطع و عرصه ها بوده و هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید «سعید شاهرخی» امروز دوشنبه در نشست با اصناف و بازاریان استان که در سالن شماره ۲ استانداری لرستان برگزار شد، اظهاکرد: مطالبات اصناف کارشناسی، دقیق و به حق است و ما نیز از اصناف و بازار جدا نیستیم، اصناف در طول تاریخ ایران و استان لرستان، همواره خوشنام بودهاند و نام بازار حس خوشی به مردم میدهد.
وی ادامه داد: نقش بازار در تاریخ کشور ما بیبدیل است و این صنف در همه عرصه ها، آگاهانه و پیشتاز حرکت کرده و حتی در ناملایماتی که کشور در جنگ تحمیلی و داشت، پشتیبان جبهههای جنگ بودند.
استاندار لرستان با بیان اینکه کشور ما باتوجه به موقعیت ژئوپولتیک ایران همواره مورد طمع دشمنان بوده است، گفت: دشمنان در نهایت پس از جنگ نظامی، ترور و کودتا به جنگ اقتصادی روی آوردند.
شاهرخی افزود: دشمنان به دنبال تجزیه و جنگ هستند و همانطور که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند، امروز نیز جنگهای انان در سوریه و ونزوئلا و… نشان میدهد که به دنبال منابع و سرمایههای دیگر کشورها هستند.
وی ادامه داد: دشمن اکنون به دنبال جنگ داخلی است، دشمن میخواهد مردم را به جان هم بیندازند اما در خرم آباد و در روز دوم جنگ ۱۲ روزه ما ۲۱ شهید تشییع کردیم در حالیکه دشمن در اندیشه نیم پهلوی و کسانی است که خودشان هم قبولشان ندارند.
وی تصریح کرد: بیشک دشمان برای مردم ما نگران نیستند و امروز نیز مردم حساب تورم، اختلاس و…را به پای نظام و رهبری نمیگذارند.
استاندار لرستان با بیان اینکه بازار همیشه و در بزنگاهها نقش آفرینی کرده است، گفت: بازاریان ما مردم دار هستند و هوای مردم را هم در همه بزنگاهها داشتهاند و این عبارت که بگویند بازاریان گرانفروش هستند عبارت ناثوابی است.
شاهرخی افزود: ممکنست کسانی بخواهند راه صدساله را یک شبه طی کنند که این افراد نیز از سوی بازار طرد میشوند.
وی ادامه داد: مردم داری ویژگی اصلی اصناف و بازاریان است و بازار تقصیری در گرانیها ندارد، بازار بازوی مردمی و توانمند نظام هستند و کسی نمیتواند کار بازار را انجام بدهد.
استاندار لرستان با اشاره به وجود مشکلات در حوزه اقتصاد اظهارداشت: این فشارها باعث هزینه میشود و البته بخشی از هزینهها را هم باید تدبیر کنیم که منجر به هزینه برای جامعه نشود و فشار بیرونی را به حداقل برسانیم.
شاهرخی با اشاره به تدبیر دولت برای حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به همه اقشار گفت: دولت میخواهد این یارانه را به جای چندنفر به همه بدهد، دولت قبلا از ۴ هزارتومان به زنجیرههای تامین و تولید یارانه پرداخت کرده ولی به چای دبش و…تبدیل شده است ولی اکنون دولت تصمیم گرفته مابه التفاوت را به مردم بدهد تا به درستی هزینه شود یعنی انتقال سوبسید از وارد کننده کالا به مصرف کنند.
وی افزود: برای اینکه این یارانه نیز هدر نرود، دولت به همه مردم و همه دهکها یارانه پرداخت میکند حتی قبلا همه دهکها نمیگرفتند ولی اکنون همه مردم میگیرند.
وی ادامه داد: با این اقدام قدرت خرید در برابر گرانی بالا میرود زیرا فقط موجود بودن اجناس برای خرید کافی نیست.
استاندار لرستان گفت: ما اکنون در جنگ تمام عیار با دشمن هستیم، دل دشمن برای سفره مردم نمیسوزد بلکه بع دنبال از بین بردن بازار هستند تا تحصن و سپس خشونت، ایجاد شود.
شاهرخی افزود: دولت اعتراض مردم را شنید و تغییرات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد اما عدهای دارند با روح و روان مردم بازی میکنند و دولت جلوی آنها را میگیرد.
وی تصریح کرد: دشمن به دنبال جنگ اقتصادی در بازار است و امروز هم این کار را با سکه، دلار و طلا میکند ولی مردم صبور ما از این مشکل هم عبور میکنند.
استاندار تاکید کرد: مسئولان اقتصادی استان جلسات فصلی با اصناف در استان و شهرستانها داشته باشند و فرمانداران ۱۲گانه نیز این طرح را در دستور کار قرار دهند.