مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز:

آتش سوزی اتوبوس در عوارضی بستان آباد صدمات جانی نداشت

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: شب گذشته ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴، بر اثر نقص فنی و آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس حامل مسافر، بعد از عوارضی بستان آباد طعمه حریق و بدون صدمات جانی خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا جان فشان نوبری با اشاره به اینکه این حادثه صدمات جانی نداشت گفت: این اتوبوس حامل مسافر در عوارضی بستان آباد به سمت تبریز ، بر اثر نقص فنی طعمه حریق و از افراد حاضر در محل با استفاده از کپسول اطفاء حریق اقدام به اطفاء حریق کرده بودند.

وی با اشاره به پیشروی سریع آتش سوزی اتوبوس گفت: با اعلام وقوع این حادثه، گروه هایی از آتش نشانی تبریز به محل حادثه اعزام و این آتش سوزی را مهار و اطفاء حریق کردند.

جان فشان نوبری یادآور شد: برای مسافرین این اتوبوس خوشبختانه صدمات جانی وجود نداشت و تنها اتوبوس دچار خسارات شد.

