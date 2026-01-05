آتش سوزی اتوبوس در عوارضی بستان آباد صدمات جانی نداشت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا جان فشان نوبری با اشاره به اینکه این حادثه صدمات جانی نداشت گفت: این اتوبوس حامل مسافر در عوارضی بستان آباد به سمت تبریز ، بر اثر نقص فنی طعمه حریق و از افراد حاضر در محل با استفاده از کپسول اطفاء حریق اقدام به اطفاء حریق کرده بودند.

وی با اشاره به پیشروی سریع آتش سوزی اتوبوس گفت: با اعلام وقوع این حادثه، گروه هایی از آتش نشانی تبریز به محل حادثه اعزام و این آتش سوزی را مهار و اطفاء حریق کردند.

جان فشان نوبری یادآور شد: برای مسافرین این اتوبوس خوشبختانه صدمات جانی وجود نداشت و تنها اتوبوس دچار خسارات شد.

انتهای پیام/