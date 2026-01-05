به گزارش ایلنا از بندرعباس، نصرت خوش‌نیاز، مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا، در کنفرانس ملی نمک‌زدایی که در دانشگاه هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات فنی و اقتصادی نشان داد که تنها راه پایدار برای توسعه صنایع بزرگ صنعتی و معدنی فلات مرکزی کشور، شیرین‌سازی و انتقال آب از خلیج فارس است.

وی افزود: بر این اساس، شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به‌عنوان متولی نمک‌زدایی و شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس به‌عنوان مسئول انتقال آب به فلات مرکزی کشور تعیین شدند.

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا با بیان اینکه هم‌اکنون با بهره‌برداری از واحدهای اول و دوم نمک‌زدایی، ظرفیت تولید آب شیرین به ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است، گفت: از این میزان، روزانه ۵۰ هزار مترمکعب برای تأمین آب شرب شهرهای بندرعباس و خمیر، روستاهای شمال و غرب بندرعباس و شهر رضوان در بخش فین اختصاص می‌یابد و مابقی آب تولیدی به صنایع بزرگ معدنی و صنعتی از جمله گل‌گهر، مس، چادرملو، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه اصفهان منتقل می‌شود.

خوش‌نیاز ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تأمین آب پدافندی شهرهای کرمان و یزد نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی با اشاره به روند بومی‌سازی تجهیزات در واحدهای نمک‌زدایی اظهار داشت: در احداث واحد نخست، نسبت تجهیزات ساخت داخل به وارداتی ۳۰ به ۷۰ درصد بود که این سهم در واحد دوم به ۵۰ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در واحد سوم این نسبت به ۷۰ درصد تولید داخل و ۳۰ درصد واردات برسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا افزود: واحد دوم نمک‌زدایی که در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید، از آخرین فناوری‌های روز دنیا برخوردار است و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ایفا می‌کند.

خوش‌نیاز در پایان با تأکید بر مسئولیت‌های زیست‌محیطی این مجموعه گفت: رعایت استانداردهای زیست‌محیطی از اولویت‌های اصلی شرکت است و در همین راستا از سال ۱۳۹۶ با دانشگاه تهران و از سال ۱۴۰۰ با دانشگاه هرمزگان قرارداد پایش زیست‌محیطی منعقد شده که نتایج این پایش‌ها نشان‌دهنده رعایت کامل استانداردها در فرآیند تخلیه آب شورتر شده به دریاست.

