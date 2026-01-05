نمکزدایی از خلیج فارس؛ پیشران تأمین آب صنعت و شرب فلات مرکزی
مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا اعلام کرد با بهرهبرداری از واحدهای جدید نمکزدایی، علاوه بر تأمین آب شرب بخشهایی از هرمزگان، آب مورد نیاز صنایع بزرگ معدنی و صنعتی فلات مرکزی کشور از خلیج فارس تأمین میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، نصرت خوشنیاز، مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا، در کنفرانس ملی نمکزدایی که در دانشگاه هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات فنی و اقتصادی نشان داد که تنها راه پایدار برای توسعه صنایع بزرگ صنعتی و معدنی فلات مرکزی کشور، شیرینسازی و انتقال آب از خلیج فارس است.
وی افزود: بر این اساس، شرکت مهندسی توسعه آب آسیا بهعنوان متولی نمکزدایی و شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس بهعنوان مسئول انتقال آب به فلات مرکزی کشور تعیین شدند.
مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا با بیان اینکه هماکنون با بهرهبرداری از واحدهای اول و دوم نمکزدایی، ظرفیت تولید آب شیرین به ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است، گفت: از این میزان، روزانه ۵۰ هزار مترمکعب برای تأمین آب شرب شهرهای بندرعباس و خمیر، روستاهای شمال و غرب بندرعباس و شهر رضوان در بخش فین اختصاص مییابد و مابقی آب تولیدی به صنایع بزرگ معدنی و صنعتی از جمله گلگهر، مس، چادرملو، فولاد مبارکه، ذوبآهن و پالایشگاه اصفهان منتقل میشود.
خوشنیاز ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تأمین آب پدافندی شهرهای کرمان و یزد نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.
وی با اشاره به روند بومیسازی تجهیزات در واحدهای نمکزدایی اظهار داشت: در احداث واحد نخست، نسبت تجهیزات ساخت داخل به وارداتی ۳۰ به ۷۰ درصد بود که این سهم در واحد دوم به ۵۰ درصد افزایش یافت و پیشبینی میشود در واحد سوم این نسبت به ۷۰ درصد تولید داخل و ۳۰ درصد واردات برسد.
مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه آب آسیا افزود: واحد دوم نمکزدایی که در سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری رسید، از آخرین فناوریهای روز دنیا برخوردار است و نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها ایفا میکند.
خوشنیاز در پایان با تأکید بر مسئولیتهای زیستمحیطی این مجموعه گفت: رعایت استانداردهای زیستمحیطی از اولویتهای اصلی شرکت است و در همین راستا از سال ۱۳۹۶ با دانشگاه تهران و از سال ۱۴۰۰ با دانشگاه هرمزگان قرارداد پایش زیستمحیطی منعقد شده که نتایج این پایشها نشاندهنده رعایت کامل استانداردها در فرآیند تخلیه آب شورتر شده به دریاست.