هوای تبریز برای گروههای حساس ناسالم شد/ هشدار افزایش آلودگی تا پایان هفته
بر اساس اعلام مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجانشرقی، هوای تبریز صبح امروز دوشنبه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت و با توجه به پیشبینی پایداری هوا تا پایان هفته، احتمال افزایش شاخص آلودگی وجود دارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۵ است و میانگین ۲۴ ساعت گذشته (ساعت ۹ روز گذشته تا ۹ صبح امروز ) در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
بر اساس پیشبینیهای اداره کل هواشناسی، با توجه به پایداری هوا تا پایان هفته، کاهش سرعت وزش باد، افزایش منابع آلاینده ناشی از تردد خودروها و فعالیت واحدهای صنعتی و مصرف سوختهای فسیلی، احتمال افزایش غلظت آلایندههای هوا در روزهای آینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان، به ویژه تبریز وجود دارد.
کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه میکنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.