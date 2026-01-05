به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۵ است و میانگین ۲۴ ساعت گذشته (ساعت ۹ روز گذشته تا ۹ صبح امروز ) در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی، با توجه به پایداری هوا تا پایان هفته، کاهش سرعت وزش باد، افزایش منابع آلاینده ناشی از تردد خودروها و فعالیت واحدهای صنعتی و مصرف سوخت‌های فسیلی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در روزهای آینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان، به‌ ویژه تبریز وجود دارد.

کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

انتهای پیام/