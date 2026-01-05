ترافیک سنگین صبحگاهی در محورهای اصلی مازندران
ترافیک صبحگاهی در محورهای اصلی مازندران ازجمله کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم گزارش شد؛ رئیس پلیسراه استان از رانندگان خواست با رعایت قوانین از بروز حوادث جلوگیری کنند.
رئیس پلیسراه مازندران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: صبح امروز ترافیک در تمامی محورهای ارتباطی استان بهصورت مقطعی پرحجم گزارششده است.
سرهنگ هادی عبادی افزود: وضعیت جوی در ساعات ابتدایی روز، ترکیبی از آسمان ابری و آفتابی بوده و این شرایط در بزرگراههای منتهی به مرکز استان و همچنین محورهای اصلی کندوان، هراز و سوادکوه مشاهدهشده است.
وی با اشاره به افزایش حجم خودروها در ساعات صبحگاهی تأکید کرد: نیروهای پلیسراه در تمامی محورهای پرتردد حضور فعال دارند و از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله به مسیر خود ادامه دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه مازندران، از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند، خواست در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.