محور چهارخطه دهریز نهاوند زیر بار ترافیک رفت

به گزارش ایلنا، عنایت‌اله میرزایی روز دوشنبه چهاردهم دیماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: محور چهارخطه بروجرد تا نهاوند به طول حدود ۴۰ کیلومتر در محدوده استان لرستان، یکی از پروژه‌های مهم و تأثیرگذار در شبکه حمل‌ونقل استان به شمار می‌رود که نقش بسزایی در بهبود ایمنی و روان‌سازی ترافیک منطقه دارد.

وی افزود: از مجموع طول این محور، ۲۹ کیلومتر طی سالیان گذشته تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است و خوشبختانه ۱۰ کیلومتر دیگر (حدفاصل دهریز تا نهاوند) نیز طی هفته گذشته، پس از اتمام عملیات اجرایی و نصب کامل علائم و تجهیزات ایمنی، زیر بار ترافیک قرار گرفت تا گامی مؤثر در کاهش حوادث جاده‌ای و افزایش ایمنی در این محور پرحادثه برداشته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان تأکید کرد: تکمیل این محور پرحادثه و خطرناک یکی از مطالبات جدی مردم منطقه بوده که مجموعه راه و شهرسازی استان با تمام توان خود تلاش نمود تا با رفع موانع موجود، پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: این محور در آینده‌ای نزدیک، با حضور مقامات کشوری و استانی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

