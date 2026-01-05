خبرگزاری کار ایران
یک مسئول انتظامی خبر داد؛

دستگیری قاتلان کمتر از دو ساعت در الیگودرز/ قتل با انگیزه اختلافات مالی

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز اعلام کرد: در پی کشف جسد یک جوان مقتول در یکی از خیابان‌های شهر حوالی ساعت ۲ بامداد، کارآگاهان پلیس آگاهی در عملیاتی ضربتی کمتر از دو ساعت، دو قاتل (پدر و پسر) را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اسدالهی روز دوشنبه پانزدهم دیماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام کشف جسد، مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند که بررسی‌ها نشان داد جوانی با آثار ضربه و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است. 

وی‌افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت دو مظنون اصلی شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، هر دو متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند. در این عملیات یک قبضه سلاح جنگی کلاش و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد. 

فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات مالی عنوان کردند. پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

 

