افزایش مصرف گاز در استان کردستان/رکورد ۳۵ ساله شکسته شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد فعله‌گری در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز هم‌زمان با موج سرمای اخیر در استان اظهار کرد: در روزهای گذشته، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء استان به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسید که این رقم، بالاترین میزان مصرف ثبت‌شده در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

وی افزود: این افزایش مصرف تنها مختص استان کردستان نبوده و در بسیاری از استان‌های سردسیر کشور نیز رخ داده است، به‌طوری‌که در این روزها حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور به بخش خانگی و گرمایشی اختصاص یافته است.

مدیرکل شرکت گاز استان کردستان با تأکید بر پایداری شبکه گازرسانی تصریح کرد: با وجود سرمای شدید و افزایش مصرف، خوشبختانه هیچ‌گونه افت فشار یا قطعی گسترده گاز در سطح استان نداشتیم که این مهم نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز است.

فعله‌گری ادامه داد: برای حفظ پایداری شبکه، بیش از ۳۰ اکیپ امدادی با حضور ۱۲۴ نیروی عملیاتی و همچنین ۳۵۰ گازبان در نقاط مختلف استان فعال هستند.

وی ادامه داد:در چهار روز گذشته، بیش از ۲۱۰۰ عملیات امدادی شامل رفع یخ‌زدگی رگلاتورها، مشکلات کنتورها و قطعی‌های مقطعی انجام شده که اغلب در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده‌اند.

فعله گری، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گاز خاطرنشان کرد: همراهی مردم نقش بسیار مهمی در عبور از روزهای سرد دارد. رعایت دمای آسایش حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد، استفاده از پوشش مناسب زمستانی و پرهیز از باز گذاشتن پنجره‌ها، تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه گاز دارد.

مدیرکل شرکت گاز استان کردستان همچنین گفت: صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی این امکان را فراهم می‌کند که گاز بیشتری به صنایع مولد اختصاص یابد. در همین راستا، طی ۲۴ ساعت گذشته و در پی کاهش مصرف خانگی، بیش از ۲ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه گازی سنندج تحویل داده شد تا از مصرف سوخت مایع جلوگیری شود.

فعله‌گری در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان کردستان تأکید کرد: هر میزان صرفه‌جویی شهروندان، ما را در تأمین پایدار گاز برای بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنایع، یاری خواهد داد.

انتهای پیام/