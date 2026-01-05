خبرگزاری کار ایران
نائب‌رئیس جبهه اصلاحات استان:

سفر رئیس‌جمهور به گلستان فرصتی برای جهش توسعه‌ای استان است

سفر رئیس‌جمهور به گلستان فرصتی برای جهش توسعه‌ای استان است
نائب‌رئیس جبهه اصلاحات استان گلستان گفت: قرار شده رئیس‌جمهور به استان گلستان سفر کند، لازم است مسئولان استانی با برنامه‌ریزی دقیق، طرح مطالبات به‌حق مردم و ارائه بسته‌های کارشناسی‌شده، بیشترین بهره را از این سفر برای توسعه همه‌جانبه استان ببرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، محمدحسین علی‌اصغری اظهار کرد: قرار    است رئیس‌جمهور به استان گلستان سفر کند؛ سفری که می‌تواند به نقطه عطفی، با توجه به تکمیل تغییر اساسی در مدیریت‌های همراه با دولت در استان و شهرستان‌ها، تبدیل شود و در مسیر توسعه، عمران و شکوفایی اقتصادی استان قدم‌های بلند برداشته شود. 

وی با اشاره به وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام در استان افزود: گلستان با انبوهی از طرح‌های ناتمام عمرانی، اقتصادی و زیرساختی مواجه است و این سفر می‌تواند فرصتی سرنوشت‌ساز برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و پاسخ به مطالبات انباشته مردم استان باشد. 

نائب‌رئیس جبهه اصلاحات استان گلستان تأکید کرد: مردم انتظار دارند این سفر فراتر از یک رویداد تشریفاتی باشد و با مصوبات شفاف، تخصیص اعتبارات واقعی و زمان‌بندی مشخص همراه شود تا نتایج آن در زندگی مردم ملموس باشد. 

علی‌اصغری با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: گلستان با وجود برخورداری از توانمندی‌های بی‌نظیر در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، تجارت مرزی و منابع طبیعی، متأسفانه آن‌گونه که شایسته است در مسیر توسعه قرار نگرفته است. این استان با طبیعت متنوع، جنگل‌ها، دریا و تنوع اقوام و فرهنگ‌ها، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: مرز زمینی اینچه‌برون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری شمال کشور، نقش کلیدی در توسعه صادرات و مبادلات اقتصادی دارد و تکمیل زیرساخت‌های این مرز می‌تواند گلستان را به جایگاه اصلی خودش برساند. 

وی افزود: تخصیص اعتبارات ویژه ملی برای پروژه‌های اولویت‌دار زیربنایی، فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی و تجاری، حمایت از بخش کشاورزی و صنایع وابسته، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌تواند مسیر توسعه استان را هموارتر کند. بدون تردید، سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان می‌تواند نقطه آغاز تحولی جدی در روند پیشرفت و آبادانی این استان باشد.

