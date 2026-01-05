خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان:

۱۲ درصد از حجم مخازن سدهای استان آب دارد

کد خبر : 1737556
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: هم اکنون۱۲ درصد از حجم ذخیره سدهای استان آب دارد که نسبت به سال آبی گذشته ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد روز دوشنبه پانزدهم دیماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان اظهار کرد: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار وحوضیان ۲۰۸.۷۱میلیون متر مکعب است. 

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم پر شدن مخزن سد هاله ۶۴ درصد، خان آباد ۱۹ درصد، ایوشان ۱۲ و مروک ۱۱ درصد می‌باشد، افزود: سدخان آباد با ۷۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب و سد‌های ایوشان و مروک به ترتیب با ۶۸ درصد و ۲۲ درصد بیشترین کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۶متر مکعب بر ثانیه می‌باشد. 

حسن نژاد در خصوص وضعیت بارش‌ها عنوان داشت: مطابق آمار سازمان هواشناسی کشور، متوسط بارش استان از مهر تا پایان آذرماه سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ برابر ۸۱.۵ میلی‌متر ثبت شده است که نسبت به سال آبی گذشته (۷۸.۵ میلیمتر) ۴ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری (۱۷۵ میلیمتر) ۵۴درصد کاهش داشته است. 

استان لرستان دارای ۶ سد فعال است که در شهرستان‌های خرم آباد- کوهدشت -دورود- ازنا و الیگودرز قرار دارند.

