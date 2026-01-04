خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس عنوان کرد:

افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در بازه 20 تا 42 درصدی / عدم موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده

درآمدهای ماهانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف خواهند بود

نماینده مردم ارااک، کمیجان و خنداب در مجلس به تصمیمات جدید در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت اشاره کرده و در این رابطه گفت: افزایش حقوق‌ها در سال 1405 به صورت پلکانی و در بازه 20 تا 42 درصد در نظر گرفته شده است تا اقشار با درآمد پایین‌تر از افزایش بیشتری بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در حاشیه نشست خبری هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های این استان، افزود: یکی از اقدامات مؤثر در بهبود معیشت کارکنان، افزایش سقف معافیت مالیاتی است که می‌تواند در بهبود وضعیت معیشت اثرگذار باشد

وی به معافیت مالیاتی درآمدهای ماهانه تا سقف 40 میلیون تومان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: طبق مصوبه جدید، درآمدهای ماهانه تا سقف 40 میلیون تومان از مالیات معاف خواهند بود. اجرای این موضوع می‌تواند حدود 10 درصد به درآمد خالص کارکنان کمک کند و در وضعیت اقتصادی آنها تأثیرات مثبت داشته باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: در سال‌های گذشته ممکن بود حقوق پایه برخی کارکنان دولت به سقف مشمول مالیات نرسد، اما با اضافه‌کاری و مزایا بخشی از درآمد آنان مشمول مالیات می‌شد. در این راستا فرایند افزایش سقف معافیت مالیاتی این مشکل را تا حد زیادی برطرف می‌کند.

جمالیان همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشته و تصریح کرد: افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد، نگرانی‌های بالایی به دلیل اثرگذاری بر تورم به خصوص در میان تولیدکنندگان و بازاریان ایجاد کرده بود. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق با این میزان افزایش موافقت نشد.

وی به اقداماتی که در مجلس در راستای کاهش مشکلات معیشتی مردم انجام می‌شود اشاره کرده و بیان داشت: تلاش مجلس برای کاهش مشکلات معیشتی مردم است. تمامی تلاش‌های نمایندگان مردم در خانه ملت بر این است که اعتراضات به حق مردم در این حوزه کاهش پیدا کند و فشار کمتری بر زندگی آنان وارد شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به حذف ارز ترجیحی اشاره داشته و تأکید کرد: پرداخت مستقیم منابع به مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو، گامی اساسی در جهت کمک به معیشت مردم است. چرا که با وجود تخصیص منابع قابل توجه، شاهد تورم چندمرحله‌ای در ایام سال بودیم.

جمالیان ابراز داشت: با پرداخت مستقیم یارانه، مردم خود مدیریت هزینه‌ها را برعهده می‌گیرند و زمینه افزایش‌های بی‌دلیل قیمت، همچنین قاچاق دارو و کالاهای اساسی کاهش می‌یابد. به اعتقاد اغلب اقتصاددانان و کارشناسان، تک‌نرخی شدن ارز نقش مهمی در کاهش مفاسد اقتصادی و همچنین تحقق بیشتر عدالت دارد.

