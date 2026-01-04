تعطیلی شبانه واحدهای آلاینده در اردکان با دستور دادستان

به گزارش ایلنا از یزد، قاضی فیاض‌فر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان شب گذشته با همراهی رئیس اداره محیط زیست این شهرستان، به‌صورت سرزده از شهرک صنعتی اردکان و تعدادی از واحدهای تولیدی بازدید کرد.

این پایش شبانه با هدف نظارت بر وضعیت زیست‌محیطی واحدهای صنعتی انجام شد و در جریان آن، واحدهایی که پیش‌تر به دلیل تخلفات زیست‌محیطی اخطار دریافت کرده یا تعطیل شده بودند، مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. همچنین چند واحد صنعتی جدید نیز ارزیابی شدند.

در نتیجه این بازدید، بخش‌های آلاینده دو واحد صنعتی به دستور مستقیم دادستان تعطیل و برای سه واحد دیگر اخطار قانونی صادر شد.

قاضی فیاض‌فر در حاشیه این بازدید تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و واحدهایی که به اخطارها بی‌توجهی کنند، در بازدیدهای بعدی بدون اغماض پلمب خواهند شد.

این اقدام در راستای تشدید نظارت‌های میدانی دستگاه قضایی و صیانت از سلامت محیط زیست و شهروندان منطقه صورت گرفته است.

