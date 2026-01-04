خبرگزاری کار ایران
تعطیلی شبانه واحدهای آلاینده در اردکان با دستور دادستان

کد خبر : 1737397
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان شب گذشته با حضور میدانی و سرزده در شهرک صنعتی این شهرستان، ضمن پایش وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی، دستور تعطیلی بخش‌های آلاینده دو واحد صنعتی و صدور اخطار قانونی برای چند واحد متخلف را صادر کرد.

به گزارش ایلنا از یزد، قاضی فیاض‌فر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان شب گذشته با همراهی رئیس اداره محیط زیست این شهرستان، به‌صورت سرزده از شهرک صنعتی اردکان و تعدادی از واحدهای تولیدی بازدید کرد.

این پایش شبانه با هدف نظارت بر وضعیت زیست‌محیطی واحدهای صنعتی انجام شد و در جریان آن، واحدهایی که پیش‌تر به دلیل تخلفات زیست‌محیطی اخطار دریافت کرده یا تعطیل شده بودند، مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. همچنین چند واحد صنعتی جدید نیز ارزیابی شدند.

در نتیجه این بازدید، بخش‌های آلاینده دو واحد صنعتی به دستور مستقیم دادستان تعطیل و برای سه واحد دیگر اخطار قانونی صادر شد.

قاضی فیاض‌فر در حاشیه این بازدید تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و واحدهایی که به اخطارها بی‌توجهی کنند، در بازدیدهای بعدی بدون اغماض پلمب خواهند شد.

این اقدام در راستای تشدید نظارت‌های میدانی دستگاه قضایی و صیانت از سلامت محیط زیست و شهروندان منطقه صورت گرفته است.

انتهای پیام/
