به گزارش ایلنا، در این رویداد ملی که با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و جمعی از مسئولان عالی‌رتبه در تهران برگزار شد، سازمان بسیج علمی استان فارس با عملکردی پیشرو و متمایز، سه عنوان معتبر کشوری را از جمله موفق‌ترین قرارگاه جهاد علم و فناوری، موفق‌ترین مرکز رشد علوم انسانی بسیج، موفق‌ترین قرارگاه استانی علم و فناوری در سطح بسیج از آن خود کرد.

بر اساس بیانیه مسئولان، این موفقیت‌ها ناشی از اجرای برنامه‌های منسجم، حمایت از هسته‌های فناور و نخبگان، و پیوند موثر بین پژوهش و نیازهای واقعی منطقه است. این مدل موفق، می‌تواند به عنوان الگویی پایلوت برای سایر استان‌ها در طراحی و توسعه برنامه‌های علم‌محور و فناورانه مورد توجه قرار گیرد.

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم با اشاره به ماهیت الگوساز جشنواره مالک اشتر، رویکرد بسیج را محرکی برای توسعه علمی دانست و اظهار داشت: بسیج با تکیه بر رویکرد محله‌محور و مردمی خود، توانسته است در عرصه‌های متنوعی از جمله فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای ارزشمندی خلق کند که اثر مستقیم آن در ارتقای کیفیت زندگی جامعه مشهود است.

دستیابی به این جایگاه برتر، مرهون حمایت‌های راهبردی و همه‌جانبه سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس، و همچنین پشتیبانی موثر هیئت رئیسه سازمان بسیج است. در این راستا، از تلاش‌های فنی و تخصصی کارگروه علوم، تحقیقات و فناوری و نیز همکاری و هم‌افزایی کلیه همکاران و اعضای این مجموعه که در تحقق این موفقیت ملی نقش آفرینی کردند، قدردانی می‌شود.

جشنواره ملی مالک اشتر به عنوان یک رویداد شاخص، سالیانه با هدف شناسایی، معرفی و ترویج نمونه‌های موفق و اثرگذار در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی بسیج برگزار می‌گردد.

