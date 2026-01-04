دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در شیراز:
توجه به تخصصیسازی خدمات کتابخانهها/طراحی «همخوان» برای ارتقای کیفیت خدمات
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به رویکرد تخصصیسازی خدمات، گفت: در حال حاضر ۶۵ کتابخانه به نابینایان و ۳۰ کتابخانه به ناشنوایان خدمات تخصصی ارائه میدهند. همچنین برای ارتقای کیفیت، نشان «همخوان» برای کتابخانههایی که در حوزههایی همچون خانواده کتابخوان فعالیت چشمگیر داشتند، طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، آزاده نظربلند در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس، افزود: نهاد کتابخانههای عمومی کشور با ۴۲۲۰ نقطه خدمت، شبکه کتابمحوری است که در کل کشور گسترده است. کتابخانههای عمومی علاوه بر عضویت و امانت، مراکز فعال و پایگاهای فرهنگی و اجتماعی هستند.
آزاده نظربلند با تبیین اهداف و خدمات نهاد، افزود: نهاد با دارا بودن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو ثابت و شبکه گستردهای از کتابخانههای شهری و روستایی، تلاش میکند فرهنگ کتابخوانی را فراتر از امانت کتاب، به عمق تعاملات اجتماعی ببرد. در این راستا، ۶۷ کتابخانه سیار در حال حاضر ۵۰۰ نقطه خدمت روستایی را پوشش میدهد که توسعه این ناوگان، برای دسترسی مناطق محروم در اولویت است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور بیان کرد: استان فارس به لحاظ کیفیت نیروی انسانی، آموزش و شادابسازی فضاها، استانی پیشرو است. سابقه فرهنگی فارس و حمایت مسئولان ارشد استان از حوزه کتابخانه ها، دلیل این پیشرفت است.
نظربلند تصریح کرد: نهاد کتابخانه ها چند محور مشخص را بهصورت جدی دنبال میکند که توسعه کتابخانههای سیار و ترویج کتابخوانی ازجمله این اهداف است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با پذیرش شکاف موجود در حوزه نوجوانان، گفت: مدل جامعه در سالهای اخیر تغییر کرده و ما در حوزه نوجوان نیاز به کار جدی داریم. چندین پژوهش برای شناسایی گروههای هدف در دستور کار است تا بتوانیم هم برای نوجوانان کتابخوان و هم کسانی که با کتاب فاصله گرفتهاند، برنامهریزی دقیقی انجام دهیم.
وی ادامه داد: در کتابخانهها، پویشهای مختلف به مناسبتهای ملی و مذهبی انجام میشود. برنامهای را با بیت رهبری برای کتابهای تقریظی داریم. در هفته کتاب، مراسم رونمایی از سه کتاب تقریظی مقام معظم رهبری با همکاری نهاد، همزمان در ۴۰ نقطه کشور برگزار شد.
در بخش دیگری از این نشست، نماینده ولی فقیه در استان فارس با تأکید بر ریشههای دینی و سنتی مطالعه در ایران گفت: ادیان ابراهیمی کتابمحور هستند و در فرهنگ ما نیز مساجد همواره پایگاه کتابخوانی بودهاند. متأسفانه قرائت قرآن، صحیفه سجادیه و نهجالبلاغه در شاخصهای رسمی کتابخوانی لحاظ نمیشود، در حالیکه اینها در متن زندگی مردم جاری هستند.
آیتالله لطفالله دژکام با تاکید بر بازآفرینی سنتهای کهن مطالعه، افزود: سنتهایی مانند شاهنامهخوانی و حافظخوانی باید دوباره زنده شوند. نباید اجازه داد رسانههای نوین، ما را از دورهمیهای کتابخوانی دور کنند. ملت ما کتابخوان است و باید این واقعیت را در شاخصهای فرهنگی به درستی منعکس کنیم.
آیتالله دژکام در پایان، خدمات کتابخانه های عمومی را ارزشمند برشمرد و تاکید کرد: پایه مطالعات فرهنگی را باید بر سنتهای ملی و دینی خود بگذاریم.